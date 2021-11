Trưa 1/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo đã tổ chức đón 151 chiến sĩ mới ra nhận nhiệm vụ tại Côn Đảo.

Các chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ tại BCH quân sự huyện Côn Đảo.

Những chiến sĩ này nhập ngũ đầu năm 2021, đến từ các địa phương trong tỉnh, đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm và Trường Quân sự tỉnh. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, các chiến sĩ này được biên chế nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Côn Đảo. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh đã lùi thời gian chuyển quân ra Côn Đảo chậm hơn 2 tháng so với kế hoạch nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

151 chiến sĩ mới ra Côn Đảo nhận nhiệm vụ đợt này đều đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. Trước khi ra đảo, các chiến sĩ được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho kết quả âm tính.

Tại Côn Đảo, các chiến sĩ mới đã được biên chế về các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban CHQS huyện Côn Đảo và tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại đơn vị trong vòng 7 ngày.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG