Về xã làm căn cước gắn chíp

Theo chỉ tiêu do Bộ Công an giao, đến hết ngày 1/7/2021, Công an tỉnh phải hoàn thành cấp hơn 950.700 CCCD gắn chíp cho công dân trong độ tuổi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên đến đầu tháng 7 mới đạt hơn 84% chỉ tiêu và hoạt động cấp CCCD cũng phải tạm dừng.

Công an huyện Châu Đức lấy dấu vân tay người dân xã Bình Ba khi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp.

Sau hơn 2 tháng tạm dừng, từ ngày 18/10, việc cấp CCCD đã được thực hiện trở lại.

Từ 7 giờ sáng 18/10, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Châu Đức đã có mặt tại trụ sở Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Láng Lớn để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho người dân. Do đã thông báo từ trước qua hệ thống truyền thanh huyện và xã nên nhiều người có mặt từ sớm. Không để người dân chờ lâu, CBCS bắt tay ngay vào công việc, người lắp máy vi tính, máy in, người chuẩn bị máy chụp ảnh, máy lăn tay…

Sau 15 phút, cơ sở vật chất phục vụ việc làm CCCD đã được lắp đặt xong. Ngay sau đó, CBCS phối hợp tác nghiệp nhịp nhàng theo quy trình làm CCCD: ghi thông tin, hướng dẫn kê khai vào mẫu làm căn cước, người lăn tay, chụp hình… Trong quá trình làm việc, các CBCS luôn niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân.

Để bảo đảm phòng, chống dịch, lực lượng chức năng chỉ cho mỗi đợt dưới 20 người vào phòng làm thủ tục. Người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, ngồi giãn cách và đeo khẩu trang. Ông Lê Thừa Ánh (xã Láng Lớn) cho biết, xã đã thông báo về việc làm CCCD gắn chíp trước mấy ngày trên loa phát thanh. Do dịch còn diễn biến phức tạp nên khi đến điểm làm CCCD, ông luôn đeo khẩu trang và không tụ tập nói chuyện.

Tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao-Học tập cộng đồng xã Bình Ba, người dân đến làm CCCD cũng khá đông. Mọi người đều phải khai báo y tế, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi đến làm thủ tục. Việc làm CCCD gắn chíp được chia thành từng nhóm nhỏ.

Nhiều người phấn khởi khi được làm CCCD gắn chíp sau nhiều tháng phải tạm dừng do giãn cách xã hội. Bà Nguyễn Thị Huyền Linh (xã Bình Ba) nói: “Qua nhiều tháng giãn cách, ngày 18/10 tôi đã được làm CCCD gắn chíp. Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi đã được CBCS dặn dò cặn kẽ, chu đáo về thời gian, địa điểm nhận thẻ”.

Công an huyện Châu Đức chụp hình cho người dân tại điểm cấp CCCD gắn chíp tại xã Bình Ba.

Đại úy Nguyễn Xuân Vũ, Đội phó Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công an huyện Châu Đức cho biết, công an huyện đã xây dựng kế hoạch cấp CCCD lưu động theo hình thức cuốn chiếu tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để bảo đảm việc cấp CCCD đúng độ tuổi quy định và bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 30/6, huyện Châu Đức đã cấp được gần 104 ngàn CCCD gắn chíp cho người dân, đạt trên 94% chỉ tiêu được giao. Trong đó, hơn 69.700 thẻ CCCD gắn chíp đã được trả cho người dân.

Theo Công an tỉnh, thời gian qua, do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 nên nhiều đơn vị, địa phương không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính mà tập trung toàn lực cho phòng, chống dịch. Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nên Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp cho người dân. Dự kiến đến hết ngày 10/11/2021, toàn tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu cấp hơn 950.700 CCCD gắn chíp cho người dân trong độ tuổi theo quy định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN