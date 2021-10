Tuổi trẻ BR-VT tìm hiểu truyền thống về đường Hồ Chí Minh trên biển

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam, 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày 5/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp Đoàn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam tổ chức dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bến Lộc An (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Tại đây, các hội viên, thanh niên thực hiện chào cờ theo nghi thức Hội, tổ chức dâng hương tới anh linh các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ trên các con tàu không số, những người đã anh dũng hi sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà tới ông Lê Hà, cựu thuyền viên tàu không số.

Đoàn đã tới thăm ông Lê Hà, cựu thuyền viên tàu không số, nghe ông ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, tham gia nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược chi viện cho các tỉnh miền Đông Nam bộ; những chiến công hiển hách của những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đại diện đoàn đã tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng tới ông Lê Hà, đồng thời bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với những công lao to lớn của các chiến sĩ, thuyền viên và những chuyến tàu không số năm xưa.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH