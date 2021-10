Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 12/10, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng các Hội, Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: BẢO KHÁNH

Đoàn do ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hiệp hội DNVVN.

Báo cáo với Đoàn, đại diện Hiệp hội Du lịch nêu rõ: thời gian qua, các DN du lịch đã nỗ lực vượt qua khó khăn bằng cách tranh thủ tổ chức đào tạo, cải tổ lại bộ máy tổ chức, định hướng thêm một số tour tuyến, sản phẩm du lịch mới, thực hiện chuyển đổi số… Tuy nhiên, đến nay khi các ngành nghề khác đã có thể hoạt động trở lại thì ngành du lịch vẫn chưa thể đón khách. Hiệp hội Du lịch kiến nghị lãnh đạo tỉnh mở cửa du lịch đối với những khách du lịch có “hộ chiếu xanh”, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người lao động ngành du lịch, tạo điều kiện bố trí trụ sở văn phòng Hiệp hội Du lịch ở vị trí khang trang hơn…

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, 70% DNVVN đã phải ngưng hoạt động. Do vậy, Hiệp hội DNVVN kiến nghị lãnh đạo tỉnh điều chỉnh chính sách về thuế, tài chính, ngân hàng, an sinh xã hội và trợ cấp xã hội khác; đồng thời tạo điều kiện đi lại trong việc cung ứng sản xuất…

Đánh giá cao đóng góp của DN trong phát triển kinh tế địa phương, ông Phạm Viết Thanh chia sẻ khó khăn, thiệt hại mà DN gặp phải do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của DN, ông Phạm Viết Thanh thông tin thêm, BR-VT đang nỗ lực nâng tỷ lệ tiêm vắc xin, trong đó ưu tiên tiêm cho người lao động, từng bước mở cửa hoạt động kinh tế xã hội. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các DN chung sức, đồng lòng cùng chính quyền vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà cho Hội Xây dựng tỉnh. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

• Đoàn do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Xây dựng tỉnh.

Ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội Xây dựng, DN ngành xây dựng trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch của tỉnh trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Thọ tin tưởng, dù dịch bệnh khiến DN gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực và khát khao vươn lên, cộng đồng DN của tỉnh sẽ sớm phục hồi sản xuất. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để DN phát triển; thường xuyên đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho DN.

Ông Nguyễn Văn Thọ thông tin thêm, tỉnh đã thành lập BCĐ Phục hồi sản xuất hậu giãn cách với các tổ công tác đến DN để nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ ngay, giúp DN hoạt động thuận lợi trên tinh thần sản xuất phải an toàn - an toàn để sản xuất. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cộng đồng DN phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

• Chiều cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Vũng Tàu đã thành lập 2 Đoàn công tác đến thăm và chúc mừng các DN trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đoàn do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng: Hội Doanh nghiệp trẻ TP. Vũng Tàu, Khách sạn Pullman. Đoàn do ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu làm Trưởng Đoàn đã thăm Khách sạn Imperial, Nhà hàng Marina Club; Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

• Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền đã đến thăm, chúc mừng một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện gồm: Hội Doanh nhân trẻ huyện, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Khang Việt Tiến, Công ty CP Dịch vụ - Phát triển đô thị huyện, Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Kim Tơ, Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Nam Việt, Công ty TNHH Chan Chun Vina.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ