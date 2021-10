Kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, phục hồi kinh tế-xã hội

Ngày 7/10, BCH Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; cho ý kiến một số nợi dung quan trọng khác.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ TP.Bà Rịa, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng trong 9 tháng đầu năm.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021, bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, 15/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 674,5 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch năm), tăng 16,7% so với cùng kỳ;

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021.

Đặc biêt, TP.Bà Rịa đã triển khai nhiều giải pháp linh hoat, cấp bách để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với sự tinh thần quyết liệt, triệt để, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Bà Rịa từng bước được kiểm soát.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được quan tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào thành phố; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó"; xây dựng kế hoạch chuẩn bị đưa học sinh trở lại trường an toàn bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy nhanh việc hỗ trợ các chính sách theo Nghị quyết 68; nâng cao chỉ số xếp hạng cải cách hành chính….

Các đại biểu tham dự Hội nghị.