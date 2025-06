Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều khách hàng mua đất nền của dự án khu nhà ở An Sơn (TT.Long Điền, huyện Long Đất) bức xúc vì chủ đầu tư chậm triển khai, tìm cách né tránh gặp mặt khách hàng.

Ông Trần Anh Thành (ngụ TP.Bà Rịa) mòn mỏi chờ chủ đầu tư dự án khu nhà ở An Sơn (huyện Long Đất) giao sổ hồng như cam kết.

Mất niềm tin vào doanh nghiệp

Từ năm 2020-2022, ông Trần Anh Thành (ngụ TP.Bà Rịa) cùng nhiều khách hàng đã ký “thỏa thuận cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở/nhà ở” (gọi tắt là thỏa thuận CNQSDĐ) với DN tư nhân An Sơn (DNTN An Sơn) để mua đất nền tại dự án khu nhà ở An Sơn (huyện Long Đất).

Theo thỏa thuận, DNTN An Sơn cam kết chuyển nhượng đất theo từng lô trong dự án với từng khách hàng. Chủ đầu tư cam kết giao đất trong 120 ngày sau khi ký và chậm nhất hoàn thành vào cuối năm 2022. Khách hàng đã thanh toán 95% giá trị thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi UBND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất vào tháng 1/2020 và Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ ra thông báo tạm tính thuế, DNTN An Sơn lại chậm trễ nộp thuế, khiến khách hàng chưa nhận được đất như cam kết.

Sau nhiều tháng chờ đợi, khách hàng đã đến làm việc với DNTN An Sơn vào tháng 10/2022 và 1/2023. Phía DN cũng được cam kết nộp thuế, hoàn thành thủ tục và trả lãi phát sinh. Ngoài ra, DN cam kết đền bù thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện đúng thỏa thuận. Tuy nhiên đến nay, DN chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, cũng không có phản hồi chính thức. Một số khách hàng đề nghị hoàn tiền, DN đồng ý nhưng không thực hiện.

Ông Thành cho biết, ông đã nộp hơn 1,1 tỷ đồng (95% giá trị cam kết) từ tháng 10/2020, nhưng đến nay vẫn chưa có sổ hồng. Ông đã yêu cầu gặp chủ đầu tư để làm việc nhưng không được. Ngày 30/5 vừa qua, ông Thành đã nộp đơn khởi kiện vụ việc đến TAND huyện Long Đất.

“Tôi đại diện cho 45 khách hàng gửi đơn phản ánh mong DN sớm giải quyết thủ tục như đã cam kết. Bởi số tiền đóng vào từ 1-2 tỷ đồng, nhiều người phải dồn hết tài sản, thậm chí vay mượn khắp nơi để có thửa đất xây dựng nơi ở”, ông Thành nói.

Tương tự, bà Thái Thị Thanh Tuyền (khách hàng tại TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, chủ đầu tư liên tục trấn an khách hàng bằng các cam kết trên giấy tờ, nhưng không thực hiện nên mất niềm tin. “Tôi dồn tiền mua đất nhưng lại chậm trễ gần 5 năm nay, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình”, bà Tuyền nói.

Doanh nghiệp nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện DNTN An Sơn cho biết, dự án chưa thể bàn giao cho khách hàng do vướng thuế nên gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, năm 2020, DN nhận được thông báo thuế tạm tính ban đầu là 38 tỷ đồng (cả tiền nộp phạt) và đã nộp 37 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2023, UBND tỉnh có quyết định về việc, phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án khu nhà ở An Sơn. Chi cục thuế khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ ra thông báo yêu cầu tiếp tục nộp hơn 77 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Do đó, DN đang vay tiền để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Ngoài ra, thay vì bán đất nền cho khách hàng như cam kết thỏa thuận ban đầu, dự án có thay đổi, buộc phải hoàn thành phần xây thô mới được cấp sổ hồng.

“Việc xây dựng nhà thô và thuế đều cần tiền, mà tiền thì phải đi vay. Chúng tôi đang vay tiền và cam kết sẽ tính lãi suất 15%/năm (tính từ năm 2022) cho khách hàng. DN cũng gặp khách hàng 2 lần và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung nên không gặp nữa”, đại diện DNTN An Sơn nói.

Theo luật sư Nguyễn Khắc Trung Hiên (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh), chủ đầu tư khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, lẫn tổ chức, thì phải đáp ứng được yêu cầu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) đối với Nhà nước, quy định tại điều 32 và điều 38, Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Sau khi khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, ngày 9/5 vừa qua, DNTN An Sơn gửi thông báo đến khách hàng với nội dung, các thủ tục đang phức tạp nên cần thêm thời gian. Vì khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng khiến DN phải chuẩn bị hồ sơ giải trình, giải quyết theo quy định. Đồng thời nhấn mạnh, nếu khách hàng nào khó khăn về chi phí và chưa ký đơn tố cáo gửi lên chính quyền, DN sẽ tự xử lý chi trả cho khách hàng.

Đối với việc bán đất nhưng không giao đất, theo điều 430, Bộ luật Dân sự 2015 quy định, hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Tuy nhiên, hiện nay việc bán đất (đã nhận đủ tiền) nhưng không giao đất là tình huống tranh chấp khá phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bên mua, thậm chí phải khởi kiện kéo dài.

Khi bên bán vi phạm hợp đồng vì không giao bất động sản đúng cam kết, bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện theo đúng sự thỏa thuận của hai bên hoặc phải bồi thường thiệt hại nếu việc chậm trễ giao đất gây thiệt hại cho bên mua (theo điều 13 và điều 352, Bộ Luật Dân sự năm 2015). Trường hợp hai bên không thể thỏa thuận với nhau thì bên mua có quyền khởi kiện yêu cầu toà giải quyết tranh chấp.

Bài, ảnh: HÀN LẬP