Lưu ý tránh đổi nhầm giấy phép lái xe B2

Hiện tại, công tác tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX đã được thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện trực tiếp, có thể đến trụ sở của Phòng CSGT - Công an tỉnh (189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) và 2 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX tại Công an phường Nguyễn An Ninh (603A Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) và tại huyện Côn Đảo (14 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo).