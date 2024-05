Thêm một trường hợp lái xe ô tô đổ trộm rác bị người dân ghi hình

Ngày 10/5, UBND phường 10, TP. Vũng Tàu đã ra văn bản thông báo về việc tìm người và phương tiện có hành vi vi phạm hành chính bỏ rác không đúng nơi quy định.

Theo đó, ngày 27/4, người dân phát hiện và cung cấp hình ảnh, clip gửi đến UBND phường 10 vụ việc có 2 người đi trên ô tô bán tải màu trắng mang biển kiểm soát 72C 184.66 chở theo rác đến khu đất thuộc dự án tái định cư 10 ha, phường 10. Sau đó, 2 người nói trên đã tranh thủ lúc vắng người đổ rác không đúng nơi quy định.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND phường 10 đã liên hệ với số điện thoại trên xe để nắm thông tin. Tuy nhiên, chủ nhân số điện thoại ghi trên xe cho biết đã bán xe bán tải màu trắng biển kiểm soát 72C 184.66 cho người khác.

Hai người đàn ông đi xe ô tô bán tải màu trắng mang rác đến "đổ trộm" tại khu tái định cư phường 10

UBND phường 10 yêu cầu chủ số điện thoại hợp tác, hoặc cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ bán xe để có cơ sở xử lý. Tuy nhiên, đến nay không nhận được phản hồi để giải quyết vụ việc.

Do đó, để có cơ sở xử lý nghiêm hành vi vứt bỏ rác thải không đúng nơi quy định, UBND phường 10 đã đề nghị Công an TP. Vũng Tàu chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện xe ô tô trên thì yêu cầu chủ phương tiện đến phường 10 để giải quyết.

Cũng vụ việc tương tự, ngày 17/10/2023, qua camera giám sát, UBND phường 8, TP.Vũng Tàu phát hiện 2 xe ô tô mang các loại rác thải, nệm, bao xốp, cây đến đổ trộm tại khu vực đường Nguyễn An Ninh, bên hông nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8).

Theo thống kê từ UBND TP. Vũng Tàu, 4 tháng đầu năm 2024, thành phố đã phát hiện, lập hồ sơ và xử lý 31 trường hợp đổ trộm rác, phạt hơn 38 triệu đồng. Trong số nay, có nhiều trường hợp phát hiện trong quá trình ra quân, mật phục, nhưng cũng nhiều vụ việc được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát hoặc thông tin từ người dân cung cấp.

Tin, ảnh: QUANG VŨ