Khu phố Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền: Cống thoát nước bị ô nhiễm khiến người dân bức xúc

Cống thoát nước trên đường 3/2, đoạn qua khu phố Hải Bình và khu phố Hải An (TT.Long Hải, huyện Long Điền) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Đó là nội dung phản ánh của bạn đọc gửi tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu mới đây.

Cống thoát nước trên đường 3/2, đoạn qua khu phố Hải Bình và khu phố Hải An (TT.Long Hải) nước tù đọng, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo người dân, nhiều năm nay, cống thoát nước trên đã giúp thoát nước mưa, nước sinh hoạt cho những người ở khu vực này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cống thoát nước xuất hiện tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Bà T.T.Th. (tổ 9, khu phố Hải Bình, TT.Long Hải) cho biết, bất cứ ai đi qua đây đều dễ dàng quan sát thấy dòng nước dưới mương đen kịt, cống bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Do đó, hầu hết nhà dân ở đây đều phải đóng kín cửa, thậm chí người lớn, trẻ nhỏ còn phải đeo khẩu trang suốt ngày.

“Cống thoát nước bốc mùi hôi nồng nặc nên tôi không thể thở nổi, vì vậy từ tháng sau tôi chuyển đi nơi khác thuê nhà để ở”, bà N.Th. (khu phố Hải An, TT.Long Hải) nói.

Người dân cho biết, tình trạng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi ở cống thoát nước trên đường 3/2, đoạn qua khu phố: Hải Bình, Hải An diễn ra hơn 1 năm nay, cao điểm từ Tết 2024 tới nay. Nguyên nhân do khu vực này có một số trại cá hoạt động xả thải ra môi trường. Ngoài ra, cống thoát nước không được nạo vét, lâu ngày dồn ứ dẫn đến phế thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người đi đường, nhất là người dân sống, buôn bán dọc hai bên đường 3/2. “Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm soát tốt việc bảo đảm môi trường của các trại cá, nạo vét cống thường xuyên để bớt mùi hôi, giúp người dân có môi trường sống tốt hơn”, ông N.V.H. (khu phố Hải An) kiến nghị.

Từ nội dung trên, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đi thực tế, ghi nhận có tình trạng như người dân phản ánh. Cống thoát nước lộ thiên đi qua khu vực đường ống dẫn khí, xung quanh là bãi đất, nhiều bãi tù đọng, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, có rất nhiều vảy cá ở khu vực 2 bên cống thải.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND TT.Long Hải cho biết, tình trạng ô nhiễm ống cống tại tuyến đường 3/2 có nhiều nguyên nhân. Cụ thể, do hệ thống cống khu vực này hơn 1 năm qua chưa được nạo vét, dẫn đến nước thải sinh hoạt ứ đọng, phát sinh mùi hôi.

Ngoài ra, qua khảo sát của địa phương, đường 3/2 từ hướng núi thoát ra đến ống dẫn khí bị nghẽn do không thoát được qua tuyến ống dẫn khí nên chảy tràn qua tuyến ống dẫn khí sau đó mới được đấu nối vào hệ thống cống thoát nước của đường Nguyễn Lương Bằng. Thời gian qua, mùa nắng nóng, nước không thoát được nên bốc mùi hôi tại khu vực trên.

UBND TT.Long Hải đã cho nạo vét nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được giải quyết.

Theo ông Nhẫn, khi tiếp nhận tin phản ánh của người dân khu phố Hải Bình và khu phố Hải An, UBND TT.Long Hải đã tiến hành khảo sát và báo cáo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền cùng phối hợp khảo sát để có hướng khắc phục cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay do đang chờ huyện có chủ trương nạo vét các tuyến đường giao thông trên toàn địa bàn thị trấn. Do đó, UBND TT.Long Hải đã có văn bản gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện Long Điền sớm tổ chức làm việc với các đơn vị thi công tổ chức nạo vét cống thoát nước để thoát nước tránh mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đồng thời khảo sát để có hướng xử lý đấu nối việc thoát nước từ phía núi cuối tuyến ống dẫn khí đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thị trấn.

“UBND TT.Long Hải cũng có văn bản gửi Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ đề nghị hỗ trợ nạo vét đoạn thoát nước của đường 3/2 chảy tràn trên đường ống khí. Trước mắt, để giảm mùi hôi và ô nhiễm tại khu vực ô nhiễm trên, UBND TT.Long Hải đã cho nạo vét khu vực cống thoát nước. Tuy nhiên, đây là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, cần tổ chức nạo vét trên toàn hệ thống”, ông Nhẫn thông tin thêm.

