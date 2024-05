Chủ đầu tư nợ thuế, khách hàng bị treo sổ đỏ

Hàng trăm khách hàng mua đất dự án khu nhà ở An Sơn (TT.Long Điền, huyện Long Điền) yêu cầu chủ đầu tư bàn giao “sổ đỏ”, nhưng chủ đầu tư không thể thực hiện được vì còn nợ thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Dự án An Sơn chậm bàn giao "sổ đỏ" khiến khách hàng lo lắng.

Mỏi mòn chờ “sổ đỏ”

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, khách hàng mua đất tại dự án khu nhà ở An Sơn (gọi tắt là dự án An Sơn) cho biết, họ ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ/nhà ở theo hình thức mua đất nền với DNTN An Sơn từ năm 2020-2023. Mỗi nền có diện tích 100-200m2 với giá từ 1-3 tỷ đồng.

Theo cam kết trong hợp đồng, DN phải hoàn thiện dự án và ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho khách hàng trong năm 2021 và đầu năm 2022. Đến hạn hợp đồng, tất cả khách hàng đã thanh toán 95% giá trị đất theo thỏa thuận đã ký và DN phải làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ cho bên mua. Tuy nhiên, khách hàng vẫn đang phải chờ "dài cổ".

Ông Trần Anh Thành (TP.Bà Rịa) cho biết, năm 2020, ông ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 100m2 đất với giá hơn 1,2 tỷ đồng tại dự án An Sơn. Theo cam kết, DN sẽ làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ cho ông từ tháng 1/2021, nhưng đến nay vẫn không thấy.

“Gom góp, vay mượn mua được lô đất, nhưng hơn 3 năm nay chưa có sổ. Chúng tôi dù đã kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa có kết quả”, ông Thành bức xúc nói.

Tương tự, ông Hà Ngọc Phước cho biết, cuối năm 2021, ông mua hơn 200m2 tại dự án An Sơn với giá hơn 2,5 tỷ đồng. Dự kiến trong quý I/2022, DN sẽ ký kết và công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho ông. Tuy nhiên, dù đã thanh toán 95% tiền đất, nhưng đến nay, ông vẫn chưa có giấy chứng nhận QSDĐ. “Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ theo hợp đồng đã ký”, ông Phước nói.

Doanh nghiệp chưa đủ tiền nộp thuế

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án An Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 31/10/2019. Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu nhà ở theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân huyện Long Điền và khu vực lân cận. Dự án có diện tích 1,93ha, quy mô 100 căn nhà ở.

Đầu năm 2020, UBND tỉnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng khu đất thuộc dự án An Sơn. Thời điểm này, cơ quan thuế cũng đã thông báo thuế tạm tính (do UBND tỉnh chưa ban hành giá đất). Sau khi có thuế tạm tính, An Sơn bắt đầu bán đất dự án cho khách hàng. Đồng thời, DN cam kết sẽ thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trong thời gian 1-3 tháng.

Ngày 21/9/2020, DN nhận được thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 144 triệu đồng và hơn 33,5 tỷ đồng tiền sử dụng đất (giá tạm tính).

Đại diện DNTN An Sơn cho biết, theo quy định, khi thực hiện dự án nhà ở, DN được được khấu trừ thuế đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tại các thông báo thuế trên, DN không được khấu trừ thuế đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện dự án. Vì vậy, DN chưa nộp thuế tạm tính và gửi kiến nghị lên UBND tỉnh cùng các sở, ngành chức năng xin giải quyết khấu trừ tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất và đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án.

Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháng 12/2021, DN đã nộp hơn 18 tỷ đồng tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngày 11/8/2022, Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa-Long Điền-Đất Đỏ đã gửi văn bản về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản DN và bắt đầu tính tiền chậm nộp, do DN chưa hoàn thành việc nộp thuế.

Vì vậy, DN ngưng toàn bộ hoạt động, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào khiến dự án An Sơn bất động.

Trước áp lực của khách hàng về thời hạn bàn giao “sổ đỏ” theo cam kết, ngày 31/3/2023, DN đã nộp số tiền hơn 33,5 tỷ đồng thuế chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền phạt chậm là hơn 3,8 tỷ đồng. Sau đó, DN vẫn chưa thực hiện được thủ tục đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất vì chi cục thuế không có thông báo số thuế cụ thể.

Theo đại diện DNTN An Sơn, việc cơ quan thuế thu thuế tạm tính và tính tiền phạt chậm nộp trên tiền thuế tạm tính đối với DN là không phù hợp. Vì vậy, nhiều năm qua, DN đã gửi đơn đến lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho dự án.

Cuối tháng 12/2023, UBND tỉnh có quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án An Sơn. Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa-Long Điền-Đất Đỏ ra thông báo về tiền sử dụng đất cho DN An Sơn. Lúc này, do chênh lệch với giá tạm tính nên DN phải tiếp tục nộp số tiền thuế hơn 77 tỷ đồng.

“Số tiền thuế quá lớn nên DN gặp khó khăn. Hiện nay, DN đang làm thủ tục vay ngân hàng để đóng thuế và trả lại tiền cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm quyền lợi cho khách hàng”, lãnh đạo DNTN An Sơn cam kết.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG