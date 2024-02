Rà soát hóa giá nhà, đất ở các nông trường cao su

Nhiều hộ gia đình có yêu cầu lập thủ tục hóa giá nhà, đất ở các nông trường của Công ty CP Cao su Bà Rịa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc xác định nguồn gốc, diện tích đất của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Nhiều hộ dân có yêu cầu lập thủ tục hóa giá nhà, đất ở các nông trường thuộc Công ty CP Cao su Bà Rịa. Trong ảnh: Thửa đất của ông Lê Thanh Đằng trên thực tế tăng 16m2 so với Giấy CNQSDĐ nhưng chưa thể cấp đổi vì thuộc trường hợp hóa giá nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ.

Hàng chục năm chưa được cấp Giấy CNQSDĐ?

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều hộ dân huyện Châu Đức phản ánh việc họ được các nông trường của Công ty CP Cao su Bà Rịa cấp đất, xây nhà và sinh sống ổn định hàng chục năm qua nhưng chưa được cấp Giấy CNQSDĐ. Trong khi, hàng năm các hộ dân vẫn đóng thuế cho nông trường và cho UBND xã. “Không được cấp Giấy CNQSDĐ gây khó khăn cho người dân khi muốn vay vốn phát triển kinh tế hoặc thực hiện các thủ tục khác”, một hộ dân phản ánh.

Tương tự, ông Lê Thanh Đằng (SN 1960, ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức), cho biết từ những năm 1980, các nông trường của Công ty CP Cao su Bà Rịa cấp đất và nhà cho các hộ gia đình công nhân với diện tích từ 300m2 đến 750m2. Đến năm 2006, tỉnh hóa giá nhà, đất nên một số hộ đã mua và được cấp Giấy CNQSDĐ. Phần đông hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp Giấy CNQSDĐ. “Thửa đất của tôi được cấp có diện tích 780m2 nhưng sau khi làm Giấy CNQSDĐ thì bị thiếu 16m2. Diện tích đất “nằm ngoài” Giấy CNQSDĐ hiện tôi đang sử dụng nhưng khi đi làm thủ tục nhận thêm chưa được giải quyết”, ông Đằng nói.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức, trường hợp của ông Đằng, chi nhánh đã có Công văn số 311/CV-CNVPĐK ngày 24/4/2023 về việc “Cho ý kiến đối với hồ sơ cấp đổi thuộc các trường hợp hóa giá nhà theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ có diện tích tăng trên địa bàn huyện Châu Đức”. Sau khi có hướng dẫn chi nhánh sẽ thông báo cho người dân biết để thực hiện theo quy định.

Trong Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan có nêu: “Công ty CP Cao su Bà Rịa khẩn trương thực hiện việc bàn giao các cơ sở nhà, đất trước đây công ty phân phối nhà, đất ở về Sở Xây dựng để làm cơ sở cho các hộ công nhân lập thủ tục mua nhà ở cũ thuộc SHNN theo quy định. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện để mua nhà ở cũ thuộc SHNN, đề nghị công ty tổng hợp báo cáo và thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Hơn 1.000 hộ yêu cầu lập thủ tục hóa giá nhà, đất

Theo UBND huyện Châu Đức, việc giải quyết các trường hợp đang sử dụng nhà, đất ở trong khu dân cư của nông trường thuộc Công ty CP Cao su Bà Rịa quản lý nhưng chưa được giải quyết mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) hoặc chưa lập thủ tục nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc SHNN được UBND tỉnh hướng dẫn tại Văn bản số 6670/HD-UBND ngày 24/7/2017 và Văn bản số 2528/HD-UBND ngày 22/3/2019.

“Những trường hợp người mua nhà chưa trả hết tiền theo thời hạn ghi trong hợp đồng mà nay xin tiếp tục đóng tiền hóa giá nhà theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh trước đây thì đề nghị liên hệ Sở Xây dựng để được xem xét giải quyết nếu có lý do chính đáng”, UBND huyện Châu Đức thông tin.

Liên quan đến nội dung bạn đọc phản ánh, qua tìm hiểu PV được biết, Sở Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Cao su Bà Rịa rà soát, tập hợp hồ sơ, bàn giao các cơ sở nhà, đất của các hộ dân được bố trí ở tại các khu nhà ở do công ty đang quản lý. Do vậy, các hộ dân đang sử dụng nhà ở, đất ở tại các nông trường có nhu cầu mua nhà ở cũ và nhận chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc SHNN thì liên hệ với Công ty CP Cao su Bà Rịa để lập hồ sơ theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Sau đó, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Một cán bộ Sở Xây dựng cho biết, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ quy định về bán nhà thuộc SHNN, nêu: “Trong trường hợp người mua nhà chưa trả hết tiền mà thời hạn ghi trong hợp đồng đã kết thúc hoặc không thanh toán theo quy định nếu không có lý do chính đáng thì bên bán có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng...”. Do đó, nhiều hộ gia đình, cá nhân muốn mua lại nhà ở cũ thuộc SHNN theo Quyết định phê duyệt bán nhà ở của UBND tỉnh trước đây nay đã quá thời hạn thanh toán mà hộ gia đình chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và không có lý do chính đáng thì hiện nay chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa cho biết, qua rà soát, tổng hợp các hộ dân có yêu cầu lập thủ tục hóa giá nhà, đất ở các nông trường thuộc công ty quản lý, có đến 1.155 hộ với diện tích hơn 401.000m2. Ngày 26/9/2023, Công ty CP Cao su Bà Rịa làm việc với Sở Xây dụng để lập thủ tục bàn giao 5 cơ sở nhà, đất. Qua rà soát của Sở Xây dựng có 2 căn nhà đã thực hiện bán nhà ở cũ thuộc SHNN. Đối với 3 cơ sở, nhà, đất còn lại, Sở Xây dựng cùng công ty sẽ tiến hành kiểm tra thực địa và hoàn thiện thủ tục, tham mưu để UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Đồng thời tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất cho các đợt tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh, thực tế hiện nay, các hộ công nhân của công ty đã chia phần mua bán qua rất nhiều người nên việc xác định nguồn gốc đất rất khó khăn phức tạp. Việc xác định diện tích đất của các hộ dân cũng rất phức tạp vì chồng lấn diện tích, tranh chấp diện tích, không có bản đồ đo vẽ địa chính nên không xác định được diện tích chính xác. Các hộ dân có nhà ở cũ, đã đập phá sửa chữa, xây dựng mới nên việc xác định nguồn gốc nhà ở cũ không thể xác định được.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN