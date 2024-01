Mâu thuẫn vay nợ dẫn đến đánh nhau

Bà Trần Thị Bé (SN 1974) phản ánh bị bà H.T.T. (SN 1976, cùng ngụ huyện Châu Đức) cưỡng đoạt tài sản và đánh gãy xương bàn tay phải. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào cuộc xác minh.

Bà Trần Thị Bé gửi nhiều đơn thư đến cơ quan chức năng tố cáo bị bà T. cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Bị bẻ gãy xương bàn tay?

Theo bà Bé, năm 2019, bà nhiều lần vay mượn tiền của bà T.. Do cuộc sống khó khăn nên trong 2 năm 2021 và 2022, bà đóng tiền lãi không đều. Bà T. sau đó đã cộng tiền gốc, lãi và thông báo bà Bé nợ 110 triệu đồng. Chồng và con bà Bé nhiều lần đến gặp xin chỉ trả tiền gốc, nhưng bà T. không đồng ý. Đến năm 2023, bà T. thông báo với bà Bé số tiền nợ lên đến 150 triệu đồng.

Theo bà Bé, đầu năm 2023, bà T. nhiều lần đến chợ Suối Nghệ (xã Suối Nghệ) nơi bà bán hàng để đòi nợ. “Mỗi lần đến đòi nợ bà T. đều chửi, đánh tôi. Bà ấy còn nhiều lần cưỡng đoạt tiền tôi bán hàng, lấy mực khô và phá hư hỏng hàng hóa. Mỗi lần bị bà ấy chửi, đánh, tôi đều tới Công an xã Suối Nghệ trình báo nhưng không được giải quyết”, bà Bé phản ánh.

Theo bà Bé, ngày 11/1/2023, khi có người tới trả cho bà 35 triệu đồng thì bà T. xuất hiện “giật” luôn số tiền này và nói là để trừ nợ. Đến ngày 18/9/2023, bà T. tới chợ Suối Nghệ đòi tiền và đánh bà Bé. “Bà T. đánh và kéo tóc lôi tôi ra giữa chợ. Sau đó, bà ấy bẻ gãy bàn tay tôi”, bà Bé nói.

Sau khi bị đánh, bà Bé nhập viện điều trị. Giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Bà Rịa cấp chẩn đoán bà Bé bị “gãy xương bàn ngón V bàn tay phải”. Bà Bé nhiều lần gửi đơn tố cáo bà T. cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích; nhưng Công an xã Suối Nghệ không giải quyết. Đồng thời, không cho bà đi giám định thương tật khiến bà rất bức xúc.

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Theo Công an xã Suối Nghệ, xuất phát từ mâu thuẫn cho vay mượn tiền nên bà T. thường xuyên đến chợ Suối Nghệ gặp bà Bé đòi tiền, dẫn đến việc cả hai cự cãi, chửi bới nhau gây mất an ninh trật tự. Ngày 18/9/2023, bà T. tiếp tục đến chợ gặp bà Bé và hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, bà Bé làm đơn trình báo Công an xã Suối Nghệ về việc bị bà T. bẻ gãy xương bàn tay và yêu cầu công an điều tra làm rõ.

Công an xã Suối Nghệ đã làm việc với bà Bé, bà T. và nhiều nhân chứng. Qua đó, kết luận: việc mâu thuẫn do vay nợ dẫn đến đánh nhau tại chợ Suối Nghệ giữa bà Bé và bà T. là có thật. Việc bà Bé tố cáo bà T. bẻ gãy xương bàn ngón V bàn tay phải không đủ căn cứ để xác định.

Nội dung bà Bé tố cáo bà T. cưỡng đoạt 35 triệu đồng là không đúng sự thật. Bà T. cho bà Bé vay theo lãi suất của ngân hàng nên không thuộc trường hợp vi phạm về lãi suất cho vay trong giao dịch dân sự; không thuộc trường hợp phạm tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Số tiền bà T. cho bà Bé vay đến thời điểm hiện tại là 150 triệu đồng là giao dịch dân sự. Công an xã Suối Nghệ hướng dẫn hai bên nếu không thỏa thuận được phương án trả nợ thì đến TAND huyện Châu Đức để nhờ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại úy Phạm Văn Tập, Phó trưởng Công an xã Suối Nghệ xác nhận, những lần bà T. và bà Bé xảy ra cãi vã trong việc vay nợ, bà Bé đều lên trình báo công an xã. Tuy nhiên, bà Bé chỉ “nói” mà không có căn cứ, công an xã có giải thích pháp luật nên bà Bé ra về. Xảy ra việc đánh nhau ngày 18/9/2023, bà Bé tố cáo bà T. gây thương tích. Công an xã đã xác minh với hai bà và nhiều nhân chứng là những người bán hàng ở chợ có chứng kiến vụ việc.

“Kết quả xác minh bà T. và Bé dùng tay kéo tóc, đẩy nhau, giật áo qua lại, không dùng hung khí. Việc dùng tay để đánh hoặc bẻ không thể gây gãy xương bàn tay được. Có khả năng trong lúc xô đẩy qua lại, bà Bé ngã và dùng tay chống dẫn đến gãy. Do đó, không thể đưa vào diện cố ý gây thương tích”, Đại úy Phạm Văn Tập lý giải.

Theo Đại úy Phạm Văn Tập, vụ việc được công an xã lập hồ sơ tiếp nhận và chuyển tới Công an huyện Châu Đức. Sau đó, công an huyện đã chuyển hồ sơ về để UBND xã Suối Nghệ thành lập tổ hòa giải, xử lý vụ việc. Xét thấy hành vi của bà Bé và bà T. đủ yếu tố cấu thành hành vi “gây mất trật tự công cộng”, Công an xã Suối Nghệ đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 400 ngàn đồng. Tuy nhiên, hai bà không nhận biên bản xử phạt và không ký nhận quyết định.

Trao đổi với phóng viên, bà T. xác nhận có việc lấy hàng hóa của bà Bé nhưng sau đó đã thanh toán tiền đầy đủ. “Việc bà Bé tố cáo tôi giật 35 triệu đồng và đánh gãy xương bàn tay đều không đúng sự thật. Công an đã xác minh và những người làm chứng cũng khẳng định tố cáo của bà Bé không đúng sự thật”, bà T. khẳng định. Bà T. cho rằng mình không sai nên sẽ không đóng tiền hay chấp nhận quyết định xử phạt của Công an xã Suối Nghệ về hành vi gây mất trật tự công cộng. “Tôi đã khởi kiện việc vay nợ của bà Bé ra tòa để được giải quyết”, bà T. thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 24/11/2023, TAND huyện Châu Đức có thông báo về việc thụ lý vụ án dân sự về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo đơn khởi kiện của bà T. Theo đó, bà T. yêu cầu tòa án giải quyết buộc bà Bé phải trả số tiền gốc và lãi gần 320 triệu đồng.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN