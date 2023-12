Người dân mong mỏi sớm nâng cấp, sửa chữa hẻm 290, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu

Hẻm 290, Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) nhiều năm nay xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nguyện vọng của bà con sinh sống ở khu vực này là mong hẻm sớm được nâng cấp, sửa chữa.

Khổ vì mặt đường hẻm hư hỏng nặng

Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, người dân hẻm 290, Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, con hẻm này xuống cấp từ lâu. Thời gian gần đây, do không được sửa chữa, nâng cấp nên hẻm ngày càng hư hỏng nặng hơn.

Bà Nguyễn Thị Lan (hẻm 290/10, Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết, trời mưa là đường hẻm biến thành sông, vì không có hệ thống thoát nước. Đáng lo nhất là hẻm ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng, bề mặt đường xuất hiện dày đặc “ ổ gà”, “ổ voi” khiến người dân đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi ở đây quá ngán ngẩm với tình trạng này rồi, mong chính quyền địa phương sớm đưa ra phương án sửa chữa con hẻm để tạo thuận lợi đi lại cho người dân”, bà Lan bày tỏ.

Tương tự, bà Đào Thị Tuyết (tổ 5, khu phố 11, phường Thắng Nhất) cho biết, gia đình bà sống ở con hẻm này đã 24 năm, cũng chừng ấy năm chứng kiến sự xuống cấp của con hẻm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để hạn chế bụi và sình lầy, một số hộ dân đã tự vận động, gom góp tiền cùng nhau sửa chữa những đoạn hư hỏng trước nhà. Tuy nhiên, việc này chỉ giải quyết tình trạng trước mắt, không có hiệu quả lâu dài. “Hẻm xuống cấp nghiêm trọng, bụi bẩn kinh khủng, gia đình tôi cứ phải đóng cửa im ỉm cả ngày. Rất mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp giải quyết tình trạng trên”, bà Tuyết kiến nghị.

Vướng quy hoạch

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Sử, Trưởng khu phố 11, phường Thắng Nhất, cho biết, sở dĩ việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hẻm 290, Nguyễn Hữu Cảnh chưa được triển khai thực hiện là do vướng quy hoạch. Khu vực này đã được quy hoạch xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh. Riêng hẻm 290, thuộc quy hoạch khu C1 dự án Trung tâm Chí Linh. Tuy nhiên, gần 30 năm nay dự án vẫn “treo”.

Vì vướng quy hoạch, nên suốt thời gian dài, hạ tầng nơi đây không được đầu tư. Không những thế, quyền lợi khác của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Mong muốn của các hộ dân là không tiếp tục gia hạn dự án để trả lại quyền lợi cho người dân và sớm nâng cấp, sửa chữa con hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh”, ông Lê Văn Sử, Trưởng khu phố 11 nói.

Theo lãnh đạo phường Thắng Nhất, tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân nhiều lần kiến nghị nội dung trên và UBND phường Thắng Nhất cũng đã có văn bản gửi UBND TP.Vũng Tàu xin ý kiến chỉ đạo. Hiện phường đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Khu Trung tâm Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1996, do Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) làm chủ đầu tư. Từ năm 1997, DIC Corp bắt đầu triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư theo phương thức cuốn chiếu từ năm 1997. Đến nay, DIC Corp đã triển khai đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật gần 716.000m2, đạt 76,6%. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung ở các khu A, B và D của dự án.

Riêng đối với Khu C, toàn bộ diện tích gần 145.000m2, thuộc địa bàn phường Thắng Nhất. Theo DIC Corp, đây là khu vực có mật độ dân cư cao và tập trung chủ yếu là công nhân, người lao động tự do, để vận động người dân hiểu và tuân thủ các chính sách pháp luật của nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể là trong công tác đo vẽ hiện trạng thửa đất, thực hiện kiểm điếm để lập phương án bồi thường... không thể thực hiện được. Do đó, chưa thể triển khai thực hiện dự án theo tiến độ yêu cầu. Hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài hơn 600m, hiện có khoảng gần 700 hộ dân đang sinh sống ở tuyến hẻm này.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng QLĐT TP.Vũng Tàu cho biết, về những ý kiến phản ánh của các hộ dân tại hẻm 290 trên, HĐND TP.Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo UBND TP.Vũng Tàu nghiên cứu và có phương án nâng cấp hẻm 290 để tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Sau đó, Phòng QLĐT đã tổ chức khảo sát đề xuất cải tạo, sửa chữa hẻm 290, công trình được ghi vốn đầu tư vào năm 2019-2020. Tuy nhiên, do tuyến hẻm này đang thuộc quy hoạch khu C1 dự án trung tâm Chí Linh do DIC Corp làm Chủ đầu tư. Vì vậy, UBND TP.Vũng Tàu chưa quyết định phê duyệt dự án. Do đó, chưa có cơ sở để nâng cấp tuyến hẻm này.

