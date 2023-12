Chấn chỉnh xe rác rò rỉ nước thải xuống đường

Người dân trên địa bàn TX.Phú Mỹ bức xúc vì một số xe chở rác rò rỉ nước thải xuống đường trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông (ATGT).

Người dân phản ánh xe rác lưu thông qua địa bàn xã Tóc Tiên và xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) rò rỉ nước thải xuống đường.

Bức xúc vì mùi hôi

Trưa 3/11, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện xe rác mang BKS 72N-xx23 lưu thông trên đường Hắc Dịch-Tóc Tiên-Châu Pha (đường 995B) theo hướng phường Hắc Dịch đi bãi chôn lấp rác Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) liên tục làm đổ nước thải xuống đường.

Qua quan sát của phóng viên, dù thùng xe đậy kín nhưng nước thải vẫn liên tục đổ xuống đường, đặc biệt ở những đoạn xe ôm cua hoặc đi qua chỗ nhấp nhô, khiến nhiều người phải bịt mũi vì mùi hôi. Tại một số nơi như ngã ba nhà thờ Châu Pha, đoạn trước Trường TH Tóc Tiên, chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.000 tấn rác thải từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Do đó, hàng ngày có hàng trăm lượt xe chở rác liên tục đi qua địa bàn 2 xã: Tóc Tiên và Châu Pha và tình trạng xe rác rò rỉ, đổ nước thải xuống đường không hiếm gặp đối với người dân.

“Nhiều lần tôi chứng kiến xe rác chạy nhanh một chút là nước thải đổ ngay xuống đường gây mùi hôi không chịu nổi”, bà Nguyễn Thị Nga (ngụ xã Châu Pha) nói.

Cùng nỗi bức xúc, ông Trần Văn Hưng (ngụ xã Tóc Tiên) cho rằng nước thải hoặc rác thải đổ xuống đường trong quá trình vận chuyển cần sớm được giải quyết, tránh mất mỹ quan. “Tôi mong muốn chính quyền sớm chấn chỉnh hoạt động vận chuyển rác, tránh ảnh hưởng đến người dân”, ông Hưng kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua, cử tri Đ.T.C. (ngụ xã Châu Pha) cho rằng, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nói chung và TX.Phú Mỹ nói riêng đã mang lại môi trường sống chung của người dân được xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, quá trình thu gom, vận chuyển do các xe chở rác không bảo đảm chất lượng, hoặc do công nhân thu gom rác chưa linh động, thiếu trách nhiệm dẫn đến nước thải thường xuyên đổ ra đường. Người dân cũng bị ảnh hưởng do mùi hôi nồng nặc, có nguy cơ phát sinh các mầm bệnh.

Điểm b Khoản 2 Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất ATGT và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện phải khắc phục hậu quả: buộc phải thu dọn rác, chất thải phế liệu, vật liệu, hàng hoá và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Yêu cầu kiểm tra xử lý

Trao đổi với phóng viên về nội dung trên, ông Trần Văn Hiền, Phó Phòng TN-MT TX.Phú Mỹ cho biết, các xe rác mà người dân và cử tri phản ánh có tuyến vận chuyển từ TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa đến bãi chôn lấp rác Tóc Tiên. Sau khi nhận được thông tin, UBND TX.Phú Mỹ đã tiến hành khảo sát, ghi nhận một số điểm nước thải đổ xuống đường.

“Phòng TN-MT đang phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra giám sát việc vận chuyển thu gom rác, nếu phát hiện xe rác đổ nước thải xuống đường sẽ xử lý. Phòng cũng đã đề xuất UBND TX.Phú Mỹ kiến nghị UBND tỉnh giải quyết việc bức xúc trên của người dân”, ông Hiền nói.

Theo lãnh đạo UBND TX.Phú Mỹ, thị xã đã giao lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan, địa phương tổ chức giám sát việc vận chuyển của phương tiện thu gom rác trên địa bàn. Từ đó, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng xe rác làm rỉ nước thải hoặc làm rơi vãi rác xuống đường gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

UBND TX.Phú Mỹ cũng yêu cầu đơn vị vận chuyển rác thải tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân và người lao động trong quá trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Đồng thời, thị xã tiếp tục giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển rác thông qua camera an ninh trên đường, đặc biệt tại tuyến đường về khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN