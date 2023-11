Lá phổi Bàu Sen bao giờ được cải tạo?

Người dân phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) phản ánh, nhiều năm nay hồ Bàu Sen không được nạo vét, cải tạo nên vào mùa khô nước cạn, cá chết hàng loạt gây hôi thối. Do đó mong muốn chính quyền các cấp quan tâm sớm triển khai đầu tư, cải tạo hồ Bàu Sen nhằm khắc phục tình trạng này.

Một góc hồ Bàu Sen (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu).

Hồ Bàu Sen nằm trên địa bàn phường Thắng Tam, phía Đông giáp đường Võ Thị Sáu, Tây giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam giáp đường Hoàng Hoa Thám, Bắc giáp đường Lê Hồng Phong.

Hồ được xem như “lá phổi” của TP.Vũng Tàu, có chức năng điều hòa, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, do Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu quản lý. Thời gian qua do hồ thiếu nước, thiếu oxy cộng thêm lượng bùn dưới đáy hồ dày từ 30-40cm nên cá chết (rô phi, trê...) rất nhiều, gây hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Do đó người dân đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo hồ Bàu Sen để bảo đảm môi trường không bị ô nhiễm.

“Theo tôi, việc nạo vét bùn, khai thông hệ thống cống rãnh không thể giải quyết dứt điểm tình trạng cá chết gây ô nhiễm tại hồ Bàu Sen mà cần triển khai sớm dự án nạo vét và làm khuôn viên xung quanh hồ cho sạch, đẹp không còn cảnh nhếch nhác”, ông Nguyễn Truyền Thống (nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam) và nhiều người dân sống gần khu vực hồ nói.

Vấn đề người dân kiến nghị, UBND TP.Vũng Tàu cho biết, dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 (TP.Vũng Tàu) làm chủ đầu tư, được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 27/11/2020, của HĐND thành phố với tổng mức đầu tư hơn 21,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 17 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 400 triệu đồng, chi phí tư vấn hơn 1,6 tỷ đồng, chi phí khác hơn 330 triệu đồng và chi phí dự phòng gần 2 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai lập thiết kế cơ sở của dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn không xác định được bãi tập kết tạm (sử dụng để phơi khô bùn lỏng trước khi vận chuyển đi đổ thải) đối với khối lượng bùn lỏng phát sinh khoảng 68.000m3. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh hiện chưa có bãi thải nào được cấp phép có đủ công suất đáp ứng khối lượng bùn thải như trên.

Để giải quyết khó khăn vướng mắc nêu trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 đề xuất UBND TP.Vũng Tàu phương án tận dụng khối lượng bùn lỏng sau khi phơi khô làm vật liệu san lấp, trồng cây cho dự án Công viên Bàu Sen, nhằm tận dụng tối đa khối lượng bùn nạo vét và giảm khối lượng bùn vận chuyển đi đổ thải, phát huy hiệu quả đầu tư và bảo đảm tính khả thi của dự án.

Trên cơ sở đó, tháng 8/2021, chủ đầu tư có báo cáo đề nghị UBND TP.Vũng Tàu cho phép tạm dừng dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen và chờ triển khai song song với dự án Công viên Bàu Sen.

Về tiến độ của dự án Công viên Bàu Sen, UBND TP.Vũng Tàu thông tin thêm, hiện nay, dự án đang trong quá trình lập chủ trương đầu tư và đang tạm dừng theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 15/2/2023. Nguyên nhân, do vướng mắc về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cần điều chỉnh và phải chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu được phê duyệt để triển khai theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch. Dự án Công viên Bàu Sen, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh nên thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư thuộc HĐND tỉnh.

Về kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới, UBND TP.Vũng Tàu cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm cơ quan chức năng sẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Công viên Bàu Sen. Năm 2025, dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen được phê duyệt thiết kế và khởi công.

Đến thời điểm hiện nay, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, trình, phê duyệt dự án (không xác định được vị trí bãi tập kết, không xác định được bãi đổ thải bùn lỏng phát sinh trong khảo sát). Đồng thời việc điều chỉnh các quy hoạch có liên quan làm cơ sở để triển khai thủ tục đầu tư theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công dẫn đến kéo dài thời gian triển khai dự án so với kế hoạch dự kiến ban đầu và làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Sen.

