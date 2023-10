Bị hàng xóm đánh bất tỉnh vì mâu thuẫn đất đai

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh), hành vi gây xâm hại về sức khỏe thì không có quy định về thời hiệu khởi kiện, thiệt hại tới đâu người bị hại có quyền kiện đòi bồi thường tới đó. Ngay cả khi đã xét xử hoặc không truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị hại vẫn có quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi của người khác gây ra. Thậm chí, trong trường hợp yêu cầu bồi thường của bị hại đã được tòa án giải quyết trong phần dân sự của một vụ án hình sự nhưng bị hại phải mang di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, phải tốn thêm chi phí điều trị phát sinh sau đó thì họ vẫn có thể khởi kiện đòi bồi thường bằng một vụ án dân sự khác. Khi khởi kiện ra tòa, người bị hại có nghĩa vụ chứng minh thiệt hại, còn phía nghi can, bị can, bị cáo cần phải đưa ra giấy tờ chứng minh đã khắc phục hậu quả (nếu có). Luật Tố tụng Hình sự quy định việc bãi nại phải trên cơ sở tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối, cưỡng bức. Do đó, trường hợp bãi nại không tự nguyện, khi khởi kiện ra tòa, người bị hại phải chứng minh được việc bãi nại này do bị lừa dối, thông thường khi bồi thường tiền để khắc phục hậu quả, bị hại thường viết giấy cam kết mình đã nhận đủ tiền. Nếu phía bị can, bị cáo không chứng minh được đã khắc phục hậu quả thì việc bãi nại này vô hiệu.