Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục có mưa to và rất to

Tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) từ 26 đến ngày 28/9, có khả năng diễn ra mưa lớn diện rộng toàn tỉnh, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa to trong đêm 24/9 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Vũng Tàu bị ngập sâu.

Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Côn Đảo, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy; gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7-8; độ cao sóng từ 2 – 3,5 m. Đài Khí tượng – Thủy văn cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng thấp và trong đô thị. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Côn Đảo đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó ảnh hưởng của ATNĐ trên biển Đông có thể gây ra mưa lớn gây ngập lụt, giông lốc, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh, ngày 22/9, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các huyện, thị, thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; trung tâm khai thác công trình thủy lợi… theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ATNĐ trên biển Đông để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời nếu có thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: QUANG VŨ