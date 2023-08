Tranh chấp tài sản thừa kế vì nhờ bán đất

Ông Nguyễn Văn Trinh (SN 1956, trú thôn 9, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) cùng các anh em, con cháu trong gia tộc thỏa thuận nhờ 1 người đứng tên trên Giấy CNQSD thửa đất được thừa kế để thuận tiện làm giấy tờ, bán đất và chia tiền. Quá trình bán đất bất ngờ xảy ra việc “giành giật” tiền khiến vụ việc phải khởi kiện ra tòa án để phân xử.

Thửa đất số 3 (ao nước) mà ông Trinh cùng nhiều anh em con cháu trong gia tộc xảy ra tranh tiền bạc sau khi bán đất.

“Giành giật” tiền bán đất?

Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Trinh cho biết, ông Lê Văn Gia và bà Nguyễn Thị Mười (là họ hàng, ngụ TP.Vũng Tàu) sau khi mất để lại cho ông Trinh, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1955), ông Lê Văn Sáu (SN 1966, con ông Gia) và các cháu trong gia tộc thừa kế 4.500m2 đất (thửa số 3, tờ bản đồ số 33, thôn 9, xã Long Sơn). Việc thừa kế chỉ thỏa thuận “miệng” mà không có di chúc.

Những người được nhận thừa kế thửa đất số 3 thống nhất làm các thủ tục để ông Sáu tạm thời đứng tên Giấy CNSDĐ nhằm tách sổ riêng, bán và chia tiền cho mọi người tương ứng với diện tích được thừa kế. “Việc để ông Sáu đứng tên trên Giấy CNQSDĐ cũng được mọi người thỏa thuận “miệng” với nhau. Mục đích để ông này thuận tiện bán đất rồi chia tiền cho mọi người theo thỏa thuận chứ không phải cho ông Sáu toàn bộ diện tích đất trên”, ông Trinh nói.

Ngày 22/3/2022, thửa số 3 được ông Sáu bán cho khách hàng với giá hơn 7,7 tỷ đồng. Số tiền khách hàng đặt cọc mua đất được chia cho mọi người, nhưng ông Trinh không nhận vì không đồng ý việc bán đất.

Sau đó, ông Sáu tới văn phòng công chứng N.T.D.L. (huyện Long Điền) làm thủ tục chuyển nhượng thửa số 3 cho người mua và nhận thanh toán số tiền còn lại thì xảy ra sự việc “giành giật” tiền của L.T.H. (con ông Sáu) và N.P.T. “Biết việc ông Sáu cùng bà H. (bạn ông Sáu) tới văn phòng công chứng làm thủ tục bán thửa đất số 3. Sợ cha bị bà H. dụ dỗ lấy hết tiền nên L.T.H. dẫn theo một nhóm người tới văn phòng công chứng để giành giật tiền”, ông Trinh kể.

Theo ông Trinh, sau khi việc tranh giành tiền xảy ra, L.T.H. thông báo với mọi người chỉ giật được giỏ xách có chứa CCCD của ông Sáu và bà H. Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Minh lại thông báo L.T.H. và những người liên quan giật được 500 triệu đồng. Khi ông Trinh gửi đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an, thì L.T.H. khai giật được 1 tỷ đồng. Trong khi ông Sáu cho biết số tiền bị giật tại văn phòng công chứng là 3 tỷ đồng.

“Đến nay tôi chưa hề nhận được một đồng nào đối với phần đất mình được thừa kế mà ông Sáu đã bán. Tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc để tôi được nhận giá trị phần đất thừa kế”, ông Trinh đề nghị.

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc tới số điện thoại của ông Lê Văn Sáu nhưng bất thành.

Đối với thửa đất được thừa kế đã bán, ông Trinh làm đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Vũng Tàu “ngăn chặn việc chuyển nhượng và đăng ký sang tên Giấy CNQSDĐ do ông Sáu chuyển nhượng cho người mua thửa đất số 3”.

Toà án đã thụ lý vụ việc

Sau khi xảy ra sự việc “giành giật” tiền tại văn phòng công chứng, ông Trinh, ông Minh và những người được thừa kế thửa đất số 3 đã làm đơn trình báo vụ việc tới Công an tỉnh và Công an TP.Vũng Tàu.

Ngày 10/4, Công an TP. Vũng Tàu có thông báo trả lời đơn của ông Minh và ông Trinh tố cáo ông Sáu, bà H. có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Qua nghiên cứu đơn và tài liệu kèm theo, Công an TP.Vũng Tàu nhận thấy vụ việc liên quan đến tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP.Vũng Tàu. Do đó, cơ quan công an đề nghị ông Minh, Trinh và những người liên quan liên hệ TAND TP.Vũng Tàu để được giải quyết theo quy định.

Tương tự, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02)-Công an tỉnh có thông báo trả lời đơn của ông Trinh và Nguyễn Thị Ngọc Anh (con gái ông Trinh) tố cáo ông Sáu có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, việc ông Trinh tố cáo ông Sáu bán thửa đất thừa kế mà không chia tiền theo thỏa thuận đã được PC02 tiếp nhận và hướng dẫn liên hệ toà án để được giải quyết. Hiện TAND TP.Vũng Tàu đang thụ lý giải quyết vụ việc này.

Căn nhà của con ông Trinh đang ở trên khu đất xảy ra tranh chấp tiền sau khi bán đất.

Đối với việc ông Trinh trình báo L.T.H. và N.P.T. giật giỏ xách của bà H. tại văn phòng công chứng là việc tranh chấp trong phân chia tiền bán đất, không có dấu hiệu của tội phạm. “PC02 thông báo và hướng dẫn cho ông Trinh biết, đề nghị liên hệ với TAND TP.Vũng Tàu để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp”, thông báo của PC02 nêu.

Trong khi đó, TAND TP.Vũng Tàu cho biết, ngày 23/6 có thông báo thụ lý vụ án dân sự về việc “tranh chấp việc chia giá trị tài sản thừa kế” theo đơn khởi kiện của ông Trinh. Ông Trinh yêu cầu toà án buộc ông Sáu trả số tiền tương đương giá trị của 1.400m2 đất thuộc thửa số 3 là 1,5 tỷ đồng. “Vụ việc đã được TAND TP.Vũng Tàu thụ lý và sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, một cán bộ TAND TP.Vũng Tàu thông tin.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN