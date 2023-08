Sẽ lắp đặt nhà chờ xe buýt trên Quốc lộ 55

Từ ý kiến cử tri về việc bố trí, xây dựng một số trạm xe buýt dọc tuyến Quốc lộ (QL55), đoạn qua xã An Nhứt, huyện Long Điền, Sở GT-VT đã nghiên cứu và có kế hoạch triển khai.

Cử tri xã An Nhứt kiến nghị cơ quan chức năng bố trí, xây dựng các điểm dừng xe buýt trên QL55 đoạn qua địa bàn xã để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Mong có nhà chờ xe buýt

QL55 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh nên hàng ngày lưu lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Tuyến xe buýt số 04 (lộ trình từ bến xe Vũng Tàu đi Trạm xe buýt Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) chạy trên tuyến QL55 và là phương tiện công cộng của nhiều người dân trên địa bàn xã An Nhứt. Để thuận lợi trong việc đi xe buýt, tại buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) vừa qua, người dân xã An Nhứt có ý kiến, mong muốn chính quyền địa phương xem xét xây dựng các nhà chờ xe buýt dọc QL55.

Cụ thể, cử tri kiến nghị xây dựng 2 vị trí nhà chờ xe buýt tại gần cổng trường MN Nắng Mai cũ và khu vực gần khu vực Công an xã An Nhứt. Hai địa điểm này nằm ở hai hướng khác nhau và cách nhau khoảng 500m.

Khảo sát tại các địa điểm cử tri kiến nghị, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận vị trí trước cổng Công an xã An Nhứt có sẵn bảng báo “điểm dừng xe buýt”; vị trí trước trường MN Nắng Mai (cũ) chưa có điểm dừng chờ xe buýt nhưng khu vực này tập trung đông dân cư, thông thoáng.

Bà M.T.H. (ngụ xã An Nhứt) cho biết, QL55 có lượng xe tải, xe khách lưu thông rất đông. Do đó, các điểm đón trả khách nên có vị trí cụ thể, tránh gây mất ATGT. “Người đi xe buýt khi đứng chờ cũng cần có chỗ che nắng, che mưa. Vì vậy, nếu xây dựng được những trạm xe buýt thì người dân rất đồng tình”, bà H. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tường Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt cho rằng, vấn đề cử tri kiến nghị là chính đáng. Cùng với đó, việc xây dựng các trạm xe buýt sẽ bảo đảm ATGT trên tuyến QL55, tránh tình trạng xe đón trả khách bừa bãi. Tuy nhiên, hiện nay giao lộ QL55-đường số 1-đường số 6, đoạn gần Đình An Nhứt-Công an xã An Nhứt là ngã tư và có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, do đó việc bố trí trạm xe buýt tại đây là không phù hợp.

Ông Nguyễn Tường Thành nói: “Cử tri có kiến nghị 2 địa điểm xây nhà chờ xe buýt nêu trên. Địa phương đã phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và Sở GT-VT đến khảo sát và đề xuất phương án xử lý. Tuy nhiên, tại điểm trước Công an xã An Nhứt nằm sát ngã tư đã lắp đèn tín hiệu giao thông nên không thể bố trí nhà chờ xe buýt”.

Giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày 21/8, UBND tỉnh có Báo cáo số 477/BC-UBND gửi HĐND tỉnh giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã An Nhứt (huyện Long Điền) về xây nhà chờ xe buýt. Theo đó, ngày 30/6, Sở GT-VT đã thành lập đoàn, gồm: Sở GT-VT, UBND huyện Long Điền và Công ty CP Vận tải ô tô (đơn vị khai thác tuyến xe buýt số 4), tổ chức khảo sát vị trí xây dựng 2 nhờ chờ xe buýt (như kiến nghị của cử tri).

Cụ thể, tại vị trí ranh giới Đình An Nhứt-Công an xã An Nhứt, hiện trạng đã có điểm dừng xe buýt. Nơi này cấm tụ tập đông người cũng như gần giao lộ (ngã tư) giữa QL55 và đường nhánh, nguy cơ tiềm ẩn TNGT, mất ATGT nếu đặt nhà chờ xe buýt. Do đó, cơ quan chức năng thống nhất không xây dựng nhà chờ tại đây.

Tại vị trí gần cổng trường MN Nắng Mai (cũ) thuộc lý trình km8+400 QL55, hiện trạng chưa có điểm dừng xe buýt. Tuy nhiên vị trí này là khu dân cư đông đúc, mật độ người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tương đối cao, đáp ứng đủ điều kiện về xây dựng điểm dừng xe buýt (quy định tại Thông tư 12/2020/TT-GTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GT-VT về việc tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về công bố lại tuyến xe buýt bến xe Vũng Tàu-Trạm xe buýt Bình Châu và ngược lại). Do vậy, vị trí này phù hợp xây dựng nhà chờ xe buýt để tuyến 04 khai thác.

"Thời gian tới, Sở GT-VT tiếp tục rà soát, thống nhất ý kiến đưa ra phương án xây dựng trạm dừng chờ xe buýt phù hợp điều kiện thực tế cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", lãnh đạo tỉnh thông tin.

