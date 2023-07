Xung quanh vụ chuyển nhượng đất tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ: Cần làm rõ nguồn gốc đất

Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc (SN 1981, ngụ xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) bày tỏ bức xúc vì thửa đất được cấp đổi 2 lần và vừa được gia hạn thời gian sử dụng vào năm 2022, nhưng khi chuyển nhượng thì nhận được thông báo đây là đất công!

Bà Trần Thị Ngọc yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc đất của ông C. để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Không thể sang tên vì liên quan đất công

Bà Ngọc cho biết, tháng 3/2022 bà nhận ủy quyền của gia đình ông P.M.C. (SN 1955) để chuyển nhượng thửa đất có diện tích 1.374m2 tại xã Châu Pha (thửa 582, tờ bản đồ số 24). Một tháng sau, bà Ngọc bán thửa đất cho người quen là bà L.T.N. (SN 1982) với giá 5 tỷ đồng. Hợp đồng (HĐ) ủy quyền và HĐ chuyển nhượng đều được lập tại văn phòng công chứng.

Sau khi công chứng, chuyển nhượng, bên mua làm thủ tục sang tên ngày 14/4/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Phú Mỹ (VPĐKĐĐ) có văn bản số 381 trả lời về việc: “Hoàn trả hồ sơ chuyển nhượng giữa ông C. và bà N.”. Nội dung văn bản nêu: “Ngày 5/4/2022, Chi nhánh VPĐKĐĐ TX.Phú Mỹ nhận được công văn của UBND xã Châu Pha với nội dung năm 1999 có chủ trương xét danh sách đất nhà nước giao cho nhân dân sử dụng nhưng nguồn gốc đất công chỉnh trừ ra khỏi giấy CNQSDĐ, (nguồn gốc đất công, giao cho dân, sau đó Nhà nước điều chỉnh đưa vào danh sách đất công năm 2019-PV)trong đó có hộ ông P.M.C. Tuy nhiên, ông C. không hợp tác giao giấy CNQSDĐ để điều chỉnh. Để đất công không bị lấn chiếm, UBND xã Châu Pha đề nghị tạm dừng giao dịch đối với thửa đất 582…”.

Bà Ngọc bức xúc: “Giấy CNQSDĐ của ông C. khi tôi nhận ủy quyền có đầy đủ pháp lý về nguồn gốc đất và vừa được gia hạn sử dụng vào tháng 3/2022 nên tôi tin tưởng, nhưng giờ lại nhận được thông báo là đất công. Vụ việc kéo dài hơn 1 năm nay chưa được giải quyết khiến tôi gặp nhiều khó khăn”.

Bà Ngọc cho rằng việc xét đất công của chính quyền cần phải kiểm tra lại, bởi văn bản 381 nêu thửa đất 582 có chủ trương xét đất công từ năm 1999. Tuy nhiên, giấy CNQSDĐ của ông C. có từ năm 1998 và được cấp đổi năm 2011, thậm chí năm 2022 lại tiếp tục được gia hạn.

Ngày 21/6, UBND TX.Phú Mỹ ban hành văn bản hỏa tốc gửi UBND xã Châu Pha về việc tăng cường thực hiện một số nội dung công tác mệnh lệnh hành chính tại địa phương. UBND thị xã yêu cầu địa phương chỉ đạo, quán triệt, khẩn trương thực hiện nội dung liên quan đến thửa đất ông P.M.C. Phòng TN-MT phối hợp với UBND xã Châu Pha sau khi có báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu về nguồn gốc thửa đất của ông C. cần tham mưu UBND thị xã để có văn bản gửi Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Cần xác minh lại nguồn gốc đất

Xung quanh nội dung phản ánh nêu trên, lãnh đạo VPĐKĐĐ tỉnh (Sở TN-MT) thông tin như sau: danh sách đất công giao UBND TX.Phú Mỹ kèm Quyết định 3693/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 có thửa đất của ông C.. Quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của ông C. tại xã Châu Pha, cán bộ địa chính và chuyên viên VPĐKĐĐ TX.Phú Mỹ chủ quan không kiểm tra hồ sơ địa chính, danh sách đất công kèm Quyết định 3693 nên ký xác nhận tiếp tục gia hạn sử dụng đất đến năm 2068.

Cũng trong năm 2023, đơn vị có nhiều văn bản gửi UBND TX.Phú Mỹ đề nghị phối hợp rà soát lại việc cấp đổi giấy CNQSDĐ cho ông C., nhưng đến tháng 5/2023 vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi. Để có cơ sở giải quyết vụ việc, VPĐKĐĐ tỉnh cần chờ ý kiến của UBND TX.Phú Mỹ, từ đó sẽ xem xét giải quyết đơn theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, một chuyên viên Phòng TN-MT TX.Phú Mỹ thừa nhận có sự chậm trễ trong phản hồi văn bản do Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh gửi đến UBND xã Châu Pha chậm báo cáo. Gần nhất, Phòng TN-MT yêu cầu UBND xã Châu Pha báo cáo làm rõ nguồn gốc đất của ông C. để có hướng giải quyết. Trường hợp xét nguồn gốc đất công hoặc không phải đất công cần nêu rõ chứng cứ để Phòng TM-NT tham mưu UBND TX.Phú Mỹ báo cáo, điều chỉnh phù hợp.

“Phòng TN-MT TX.Phú Mỹ vừa đề nghị UBND xã Châu Pha làm việc với ông C. để thu thập thêm tài liệu chứng cứ chứng minh nguồn gốc đất. Đồng thời ghi nhận ý kiến của ông C., làm rõ thửa đất này do hộ dân tự khai phá hay được nhà nước giao”, Phòng TN-MT TX.Phú Mỹ thông tin thêm.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN