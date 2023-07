Liên quan đến vụ TNGT xảy ra tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu): Các bên có quyền khởi kiện ra tòa về dân sự

Bà Thái Thị Huyền Nga (tạm trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) gửi thư đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phản ánh, Công an TP.Vũng Tàu giải quyết vụ TNGT xảy ra với anh trai bà chưa đúng pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Phóng viên đã tìm hiểu vụ việc.

Vụ TNGT xảy ra trước khu vực số 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu).

Theo trình bày của bà Nga, bà là em gái ruột và là người thân còn lại duy nhất của ông Thái Văn D., nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 21 giờ 45 phút ngày 16/8/2020, tại khu vực trước số 100, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thời điểm trên, ông D. đang đi bộ trên vỉa hè thì bị ông Trần Văn Đ. (SN 1985, trú tại chung cư Vũng Tàu Plaza, đường Lê Hồng Phong, phường 8) điều khiển xe mô tô biển số 72C2-058.. lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng từ Hoàng Hoa Thám về Lê Hồng Phong, tông tử vong.

Đến 21/1/2022, Công an TP.Vũng Tàu có Thông báo số 831/TB-CSGT,TT về kết quả giải quyết TNGT. Tuy nhiên, bà Nga không đồng ý kết quả này và nhiều lần ý kiến trực tiếp tại phòng tiếp dân của Công an TP.Vũng Tàu. Bởi theo bà Nga, việc cơ quan chức năng cho rằng ông Thái Văn D. (anh trai bà) qua đường không bảo đảm an toàn là không chính xác. Lý do gia đình bà có mặt ngay sau tai nạn và đưa ông D. đi cấp cứu nên biết rõ ông D. đi bộ trên vỉa hè.

Cũng theo bà Nga, ông Trần Văn Đ. điều khiển xe mô tô biển số 72C2-058.. không chú ý quan sát để xảy ra va chạm với ông Thái Văn D. là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ (theo khoản 23, Điều 8, Luật giao thông đường bộ). Tại Điều 260, Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) nêu rõ: người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

“Tôi đề nghị Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu thu hồi ngay thông báo kết quả giải quyết TNGT số 831/TB-CSGT,TT ngày 21/1/2022. Xem xét giải quyết, đánh giá một cách khách quan vụ tai nạn để không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường thiệt hại về tính mạng và tinh thần cho gia đình tôi” bà Nga nói.

Liên quan đến nội dung phản ảnh trên, Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu, cho biết khoảng 21 giờ 45 phút ngày 16/8/2020, tại khu vực trước nhà số 100, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh xảy ra TNGT. Vào thời điểm trên, xe mô tô biển số 72C2-058.. do ông Trần Văn Đ. (SN 1985, trú tại chung cư Vũng Tàu Palaza, số 207 đường Lê Hồng Phong, phường 8) điều khiển, lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng từ đường Hoàng Hoa Thám về đường Lê Hồng Phong. Khi đến khu vực trên xảy ra va chạm với ông Thái Văn D. (SN 1964, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đang đi bộ từ phải sang trái theo chiều xe mô tô lưu thông.

Căn cứ công tác khám nghiệm hiện trường, phương tiện, lời khai, chứng cứ thu thập được đối với vụ TNGT cũng như bản kết luận xác minh nguồn tin về tội phạm số 127/KLXM-Đ1 ngày 29/6/2021, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do: ông Thái Văn D. qua đường không đảm bảo an toàn, vi phạm khoản 3, Điều 32, Luật giao thông đường bộ. Nghĩa là trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Trong khi đó, ông Trần Văn Đ. điều khiển xe mô tô biển số 72C2-058... không chú ý quan sát để xảy ra va chạm với ông Thái Văn D. khi ông đang qua đường. Hành vi của ông Trần Văn Đ. vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ (Khoản 23, Điều 8, Luật giao thông đường bộ).

Ngày 11/1/2022, Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu mời các bên liên quan đến làm việc và công bố nguyên nhân TNGT. Đồng thời, cho các bên liên quan tự thỏa thuận khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại nhưng hai bên không thỏa thuận được.

“Nguyên nhân TNGT được cơ quan chức năng điều tra, khám nghiệm hiện trường, phương tiện, lời khai, các chứng cứ thu thập một cách kỹ lưỡng, nên không có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, bà Nga có quyền khởi kiện ra tòa về phần dân sự lên TAND TP.Vũng Tàu để được giải quyết”, Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu nói.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ