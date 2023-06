Vì sao nhiều hồ sơ cấp đổi 'sổ đỏ' phải đo đạc lại

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Châu Đức thắc mắc vì sao hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa được thực hiện, phải đo đạc lại.

Ông Thái Tăng Lâm, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Đức (trái) nghe nhân viên báo cáo các hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ vướng mắc chưa xử lý được.

Xác minh ranh giới

Ngày 23/2, ông Sỳ Cốc Chắn (thôn Phước Chí, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) nộp hồ sơ cấp đổi GCNQDĐ lên Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Châu Đức. Tuy nhiên, ngày 28/2, VPĐKDĐĐ đã có văn bản trả lời cho ông là “tạm thời chưa giải quyết hồ sơ”.

Theo Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Đức, ông Sỹ Cốc Chắn sử dụng diện tích 509m2 đất thửa 07, tờ bản đồ số 90 thuộc giấy chứng nhận số BI 350119 cấp ngày 29/6/2012. Hiện nay, khu vực này được đo đạc lại trên bản đồ địa chính, thửa 07 tờ 90 nay tương ứng với thửa 17 tờ 144 diện tích 588,2m2. Qua kiểm tra, lồng ghép giữa bản đồ năm 2009 và bản đồ địa chính đo mới xã Cù Bị năm 2020 thì suối tiếp giáp với thửa đất bị sai lệch vị trí, dẫn đến ranh giới địa giới hành chính thay đổi. Do đó, hồ sơ của ông Chắn tạm thời chưa giải quyết được.

Đây chỉ là một trong số hàng trăm hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ đang bị ách tắc, chưa thể xử lý được. Theo ông Thái Tăng Lâm, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Đức, cấp đổi lại GNQSDĐ là một phần việc trong tổng thể công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” do VPĐKĐĐ tỉnh thực hiện tại 3 huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức. Trong đó, huyện Châu Đức bắt đầu thực hiện cấp đổi từ tháng 12/2020. 14 đơn vị hành chính cấp xã đều thực hiện việc cấp đổi GCNQSDĐ đồng loạt. Tuy nhiên, từ tháng 12/2022, công trình đã kết thúc, người dân có nhu cầu cấp đổi chuyển qua thực hiện cấp đổi theo thủ tục hành chính thông thường.

Khi đang thực hiện dự án trường hợp hồ sơ đất đai có biến động, đơn vị thi công hỗ trợ thực hiện công đoạn lập trích lục, xử lý nội nghiệp bản vẽ và một số nội dung như kê khai trong đơn, chỉnh sửa sai sót, kết hợp UBND xã xác nhận đơn thì nay lại chuyển về Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện thực hiện. Hơn nữa, hiện nay bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh chưa được phê duyệt nên VPĐKĐĐ chưa đủ cơ sở pháp lý để xét duyệt cấp, cấp đổi GCN cho các chủ sử dụng đất đối với các khu vực thay đổi địa giới hành chính.

Một số hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ của người dân không thực hiện được ngay mà Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện phải phối hợp với UBND cấp xã thực hiện xác minh thực địa để cập nhật, chỉnh lý bản đồ do điều chỉnh ranh giới. Các hồ sơ này thuộc những trường hợp sau: đất liên quan đến với đất công do nhà nước quản lý, đất liên quan đến thay đổi địa giới hành chính, đất trồng rừng (khi lồng ghép hồ sơ pháp lý có sai lệch nhiều so với hiện trạng theo bản đồ địa chính mới); khu vực đo bao, xâm canh, chủ sử dụng đất không hợp tác; đất có đường giao thông tự mở không có pháp lý…..

Tính trong vòng 1 tháng (tháng 5/2023), Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Châu Đức tiếp nhận 367 hồ sơ cấp đổi, vướng mắc một trong các trường hợp nói trên nên đang thực hiện việc xác minh thực địa làm rõ và chỉnh lý bản đồ khi ranh giới chưa phù hợp mới có cơ sở cấp đổi theo đúng quy định.

Khẩn trương rà soát hồ sơ cấp đổi

Theo ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (Sở TN-MT), về nguyên tắc khi sản phẩm bản đồ địa chính được đo đạc, nghiệm thu đưa vào sử dụng thì không thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất. Tuy nhiên trong quá trình thụ hưởng sản phẩm và trong quá trình xử lý thẩm tra hồ sơ song song với pháp lý về quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất đã có nhiều biến động ranh giới nên Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện khi thực hiện thẩm tra cấp đổi GCNQSDĐ cần thực hiện công tác xác minh, xác định ranh giới giữa hiện trạng và pháp lý đã được cấp GCN để phân định rõ trường hợp nào cần thực hiện đo chỉnh lý bổ sung, trường hợp nào chỉ xử lý nội nghiệp để chỉnh lý vào bản đồ địa chính.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn cũng cho biết thêm, khi biên tập, xử lý nội nghiệp bộ bản đồ địa chính được phê duyệt thì một số thửa đất người sử dụng đất nhưng ngoài thực địa không có ranh hiện trạng, chủ sử dụng đất vắng mặt không xác định được ranh giới (cắm mốc ranh ngoài thực địa) dẫn đến khi bản đồ được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì các thửa đất này chưa được cập nhật, còn đo bao. Với trường hợp này, hồ sơ của người dân chưa thể giải quyết ngay mà phải xác định, xác minh bổ sung ngoài thực địa để chỉnh lý bản đồ địa chính….

“Đặc biệt, tại huyện Châu Đức đa số là các xã nông thôn, địa bàn xa, địa hình phức tạp, dân cư ít nên chủ yếu là đất xâm canh. Do vậy, quá trình xác minh, xác định ranh giới, bổ sung hồ sơ liên quan mất rất nhiều thời gian; quá trình đo đạc, kê khai, chỉ ranh thực địa chưa được chính xác, đầy đủ nên cần phải thực hiện bổ sung”, ông Tuấn nói.

Để giải quyết những vướng mắc trên, UBND huyện Châu Đức đã ban hành công văn số 941/UBND-VP chỉ đạo cấp đổi GCNQSDĐ. Theo đó, UBND huyện yêu cầu đối với 15.468 hồ sơ mà Chi nhánh VPĐKĐĐ trả về cho các xã để bổ sung thì các xã phải khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ để Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện thẩm tra, lập thủ tục trình cấp đổi. Riêng những hồ sơ khó khăn, vướng mắc thì xây dựng kế hoạch, thời gian cụ thể để giải quyết từng hồ sơ. UBND huyện Châu Đức cũng yêu cầu, UBND cấp xã phải thẩm tra, xét duyệt hồ sơ cấp đổi chặt chẽ.

“Xã nào không thực hiện đúng dẫn đến bị chuyển trả hồ sơ gây bức xúc cho người dân thì Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết.

Từ năm 2020, Sở TN-MT đã tổ chức thực hiện việc kê khai đăng ký đồng loạt và cấp đổi GCNQSDĐ trên địa bàn 3 huyện (huyện Châu Đức, huyện Xuyên mộc và huyện Đất Đỏ) với tổng số lượng là 30.471 GCN trên tổng số 80.015 hồ sơ được thực hiện kê khai đăng ký. Trong đó, huyện Châu Đức có số lượng nhiều nhất với 14.307 GCN trên 38.443 hồ sơ kê khai đăng ký.



Bài, ảnh: QUANG VŨ