Mong sớm hoàn thành việc nâng cấp Tỉnh lộ 328

Cách nay 1 năm, tháng 6/2022, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn giao thông trên TL328 đoạn qua ấp 3 (xã Bàu Lâm) do mặt đường xuống cấp. Sau đó, địa phương đã có hướng khắc phục, lấp ổ gà nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường. Thế nhưng, người dân địa phương không hài lòng vì đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần sớm hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường.