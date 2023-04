Tìm người nghi mất tích tại huyện Xuyên Mộc

Ngày 9/4, Công an huyện Xuyên Mộc phát thông báo truy tìm chị Hà Thị Thanh Thư (SN 2004, ngụ xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) mất liên lạc từ chiều ngày 3/4.

Theo trình báo của anh Lê Thanh Sinh (SN 1985, chồng chị Thư), chiều ngày 3/4 chị Thư từ nhà bố mẹ tại ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang về nhà hai vợ chồng tại ấp Hồ Tràm xã Phước Thuận thì mất liên lạc. Sau một ngày không thấy vợ về, anh Sinh đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Anh Sinh trình báo vào khoảng 15 giờ ngày 3/4, chị Thư mặc áo khoác đen, quần jean xanh, đội mũ bảo hiểm trắng, điều khiển xe máy mang BS 60B6-885.86. Chị Thư cao khoảng 1m7, nặng 62kg, tóc màu nâu đậm. Từ thời điểm trình báo đến nay gia đình vẫn chưa liên lạc được với chị Thư.

Chị Hà Thị Thanh N. (chị gái của Thư) cho biết em gái vừa lấy chồng được vài ngày thì xảy ra vụ việc. Thời điểm mất tích, Thư có biểu hiện tâm lý bình thường và không mang nhiều tiền trong người. Từ đó đến nay gia đình và người thân liên tục tìm kiếm Thư nhưng chưa có kế quả.

Công an huyện Xuyên Mộc tiếp nhận tin báo mất tích về chị Thư và thông báo đến công an các địa phương biết, phối hợp truy tìm. Khi có thông tin kết quả xin liên hệ Công an huyện Xuyên Mộc tại địa chỉ 284 Quốc lộ 55, KP.Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, điện thoại 02543.874.113 hoặc 0964.471.872.

HÀN LẬP