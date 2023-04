MUA ĐẤT TẠI LOẠT DỰ ÁN NHÀ Ở LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY VẠN TÍN PHÁT - Kỳ 1: Khách hàng tá hỏa trước nguy cơ mất trắng

Bán đất nền, thu tiền của khách hàng rồi … “treo” gần 4 năm không thực hiện dự án. Người mua đất của dự án nay tá hỏa vì chủ đầu tư đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của dự án thế chấp ngân hàng và bị cưỡng chế kê biên tài sản.

Khách hàng mua đất nền tại dự án khu nhà ở Tân Phước điêu đứng vì chủ đầu tư mang giấy CNQSĐ đi thế chấp vay ngân hàng rồi bị cưỡng chế kê biên tài sản.

Bán đất, thu tiền rồi … “treo” dự án

Phản ánh tới Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều khách hàng mua đất tại dự án khu nhà ở Tân Phước - Vạn Phát (gọi tắt là dự án Tân Phước, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) cho biết, ngày 23/7/2018 UBND tỉnh có quyết định số 1876/QĐ-UBND phê duyệt đề án phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư số 9 thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ).

Đến ngày 25/1/2019, UBND tỉnh có công văn số 805/UBND-VP về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển địa ốc Vạn Tín Phát (Công ty Vạn Tín Phát) lập thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các cá nhân để thực hiện dự án Tân Phước.

Theo luật sư Đặng Thành Trí (Công ty Luật Đặng Thành), khách hàng mua đất tại dự án mà chủ đầu tư đã mang đi thế chấp hợp pháp tại ngân hàng, khi phát sinh trường hợp chủ đầu tư không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính thì ngân hàng được quyền phát mãi tài sản để thi hành án. Lúc này quyền lợi của khách hàng không được bảo đảm, bởi phần đất khách hàng đã mua được ngân hàng xử lý để thu hồi nợ. Hợp đồng và giao dịch giữa chủ đầu tư và khách hàng có thể bị chấm dứt theo quy định của pháp luật. “Trường hợp xét thấy có yếu tố lừa đảo, khách hàng nên tố cáo tới cơ quan công an có thẩm quyền để điều tra đảm bảo quyền lợi cho mình. Tuy nhiên trong trường hợp này, năng lực tài chính, khả năng trả nợ, thanh toán hợp đồng của chủ đầu tư với khách hàng hầu như không có. Do đó, người dân khi mua đất tại các dự án cần tìm hiểu kỹ, nhất là vấn đề thế chấp tài sản của chủ đầu tư”, luật sư Đặng Thành Trí khuyến cáo.

Tới tháng 3/2019, thông qua đơn vị phân phối là Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Thái Sơn Real (Công ty Thái Sơn, TP. Hồ Chí Minh), đất nền tại dự án Tân Phước được đội ngũ nhân viên giới thiệu, chào bán rầm rộ. Thậm chí chủ đầu tư còn cam kết hoàn thành dự án vào tháng 12/2019, giao nền cho khách hàng vào quý 1/2020. Tin lời hàng chục khách hàng xuống tiền mua đất.

Sau khi ký hợp đồng, khách hàng chuyển tiền theo từng đợt và đến nay hầu hết khách hàng đã đóng 60 - 90% giá trị hợp đồng. Công ty Vạn Tín Phát triển khai làm đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè..., tuy nhiên đến khoảng tháng 12/2019 thì dừng lại. Nhận thấy dự án chậm tiến độ, cuối năm 2020, khách hàng hối thúc Công ty Thái Sơn và Vạn Tín Phát thực hiện theo hợp đồng thì các bên đổ lỗi cho nhau mà không bên nào chịu nhận trách nhiệm.

Ngày 8/11/2021, UBND tỉnh có quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư” dự án Tân Phước do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư. Lúc này, DN mới đưa máy móc thiết bị vào để thi công. Nhưng chỉ vài ngày sau công trình bị dừng lại với lý do “công ty đang xin giấy phép xây dựng”.

Tháng 6/2022, có người đến xây tường bao tại dự án Tân Phước để tranh chấp đất vì Công ty Vạn Tín Phát đã cầm cố giấy CNQSDĐ nhưng đến hạn không thanh toán. Lúc này, khách hàng mua đất tại dự án mới tá hỏa và nhiều lần yêu cầu làm việc với chủ đầu tư và đơn vị phân phối nhưng không có kết quả.

Tháng 10/2022 khách hàng gửi đơn tới UBND tỉnh cầu cứu. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương vào cuộc xử lý và hướng dẫn Công ty Vạn Tín Phát bổ sung hồ sơ để thực hiện dự án Tân Phước. Nhưng đến nay sau 4 năm mở bán, dự án vẫn án im bất động.

Bị cưỡng chế kê biên đất tại dự án

Tháng 2/2023, Chi cục THADS TX. Phú Mỹ có quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản tại dự án Tân Phước. Nguyên nhân là do Công ty Vạn Tín Phát đã mang thửa đất gần 6.000m2 (diện tích này đã phân 41 lô bán và thu tiền của khách hàng) tại dự án thế chấp vay tài sản của ngân hàng và không còn khả năng chi trả.

Ngày 19/4, Chi cục THADS TX.Phú Mỹ tổ chức cưỡng chế kê biên xử lý tài sản tại dự án Tân Phước đã phải tạm dừng do rất đông khách hàng của Công ty Vạn Tín Phát tập trung để phản ánh việc chủ đầu tư lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Trường Khanh (ngụ TX.Phú Mỹ) cho biết, ông mua 3 nền đất tại dự án Tân Phước và đóng tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng nhưng đến nay chưa được giao “sổ đỏ” như hợp đồng ký kết. “Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc buộc Công ty Vạn Tín Phát hoàn thiện các thủ tục để thực hiện dự án, giao Giấy CNQSDĐ cho khách hàng như đã ký kết trong hợp đồng”, ông Khanh yêu cầu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trưởng cho biết, gia đình tích cóp được ít tiền và vay mượn thêm mua đất tại dự án mong xây được căn nhà để có chỗ an cư lạc nghiệp. Nào ngờ Công ty Vạn Tín Phát “treo” dự án 4 năm nay và số tiền ông đầu tư mua đất có nguy cơ mất trắng.

Ngoài dự án Tân Phước, nhiều khách hàng cho biết, thông qua việc ký hợp đồng cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Thái Sơn, họ đã mua nhiều lô đất nền tại Dự án khu nhà ở Phước Hòa và Dự án khu nhà ở Phước Hòa mở rộng (TX. Phú Mỹ), do Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàn Kim và Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư.

Theo UBND phường Phước Hòa, dự án khu nhà ở Phước Hòa mở rộng do Công ty Vạn Tín Phát làm chủ đầu tư với thửa đất triển khai dự án do ông Phạm Gia Tuyên đứng tên chủ sử dụng, hiện đang thế chấp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. TAND TP. Vũng Tàu đang thụ lý giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng và đã thẩm định ngày 12/4/2023.

Còn dự án khu nhà ở Phước Hòa do công ty TNHH Bất động sản Hoàn Kim làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 19/9/2019. Trong đó, thửa đất 471, diện tích hơn 1.600 m2 do ông Trịnh Duy Thảo đứng tên chủ sử dụng đất đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa. Thửa đất số 313, 314 tờ bản đồ 25, diện tích gần 10.000m2 do bà Phạm Thị Hinh đứng tên chủ sử dụng đất đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Hà Đông.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN