Tranh chấp đất đai là tài sản thừa kế của cha mẹ, khiến anh em bất hòa, dẫn đến gây gổ, hủy hoại tài sản của nhau. Mong muốn vụ việc được giải quyết theo pháp luật, đó là nội dung mà bà Hồ Thị Cẩm Loan (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Căn nhà bà Loan bị ông Hồ Hồng Quân (em út bà Loan) hủy hoại đang được Công an huyện Châu Đức thụ lý, điều tra.

Chị em bất hòa vì tranh chấp đất đai

Nội dung phản ánh của bà Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1987) cho biết, gia đình có 6 anh chị em. Sau khi mẹ bà mất, do các con còn nhỏ nên ba của bà là ông Hồ Chuộng đứng tên giấy CNQSDĐ của gia đình. Cụ thể, đó là thửa đất 26590.14.318, tờ bản đồ số 14 có diện tích hơn 1.000m2.

Năm 2008, ông Hồ Chuộng mất và không để lại di chúc, nên tháng 5/2008, bà Loan và 2 người con khác của ông là bà Hồ Thị Cẩm Nhung (SN 1982) và Hồ Thế Lâm (SN 1984) cùng đồng đứng tên trên giấy CNQSDĐ đối với thửa đất trên.

Về hiện trạng, trên thửa đất có căn nhà của ba mẹ bà Loan để lại, đây cũng là nơi mấy anh em của bà sinh sống cùng nhau trong nhiều năm qua.

Sau đó, bà Nhung cất nhà ra ở riêng. Tháng 12/2016, bà Loan cũng cất 1 căn nhà tại khu vực mặt tiền của thửa đất để ở vừa kinh doanh quần áo. Lúc này, em trai út của bà Loan là ông Hồ Hồng Quân (SN 1995) sau khi lập gia đình bắt đầu có ý định tranh chấp tài sản đối với nhà và đất mà chị và anh Lâm, chị Nhung đứng tên. Người em này muốn tài sản chia đều cho 6 chị em.

Trong quá trình tranh chấp, bà Loan và gia đình em út (ông Quân) nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của vụ việc là 3 giờ sáng ngày 29/1/2023, vợ chồng ông Quân đã cho xe cuốc vào phá căn nhà trên của bà Loan. Bà Loan có báo công an xã và công an có đến ghi nhận hiện trường vụ việc nhưng đến nay chưa thấy giải quyết.

Còn về nội dung tranh chấp tài sản, năm 2019, bà Loan cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu phân chia tài sản chung nhưng đến nay tòa vẫn chưa đưa vụ việc ra xét xử. “Yêu cầu công an vào cuộc sớm giải quyết vụ việc em trai tôi hủy hoại tài sản. Vụ việc tranh chấp đất đai hiện toà án đang thụ lý, tôi cũng đề nghị sớm xét xử vì tôi đã gửi đơn 3 năm nay rồi”, bà Loan kiến nghị.

Trao đổi về nội dung đơn thư của chị Hồ Thị Cẩm Loan, ông Nguyễn Viết Hội, Chủ tịch UBND xã Bình Giã cho biết, căn nhà mà bà Loan đề cập trên được xây dựng từ năm 2005, trên thửa số 32, tờ bản đồ 132 đã được cấp giấy CNQSDĐ cho bà Hồ Thị Cẩm Nhung, bà Hồ Thị Cẩm Loan và ông Hồ Thế Lâm cùng đứng tên trên thửa đất. Đây là tài sản nhận thừa kế từ cha ruột là ông Hồ Chuộng.

Về nguyên nhân tranh chấp thừa kế, ông Hội cho biết, trước đây cha mẹ chết sớm, các em còn nhỏ nên người chị đầu là Hồ Thị Cẩm Nhung đứng ra gánh vác trách nhiệm nuôi các em khôn lớn. Khi đó, các em bà Nhung còn nhỏ nên đều bao bọc, hòa thuận và sống yêu thương nhau. Sau đó, mấy chị em có cơi nới căn nhà của ba mẹ và mở thêm quán cà phê.

Đến ngày 2/9/2016, các chị em tự lập biên bản họp gia đình và thống nhất chia đều tài sản cho 6 anh chị em. Từ đó, bà Hồ Thị Cẩm Nhung đã xây nhà ra ở riêng theo biên bản họp của 6 anh chị em. Thời gian sau, ông Quân lấy vợ thì giữa ông này và bà Loan xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Bà Loan đã gửi đơn yêu cầu chính quyền xã giải quyết việc ông Quân chiếm đất và nhà của bà vì lí do diện tích đất là do đồng sở hữu của 3 người nói trên không liên quan tới ông Quân.

“UBND xã đã nhiều lần hòa giải nhưng không thành nên đã hướng dẫn gia đình khởi kiện ra tòa án. Còn vụ việc bà Loan cho rằng ông Quân hủy hoại tài sản, UBND xã Bình Giã đã giao công an xã giải quyết và đã có văn bản trả lời công dân”, ông Hội khẳng định.

Liên quan đến nội dung bà Loan yêu cầu giải quyết về việc ông Quân quậy phá nhà cửa, Thiếu tá Nguyễn Quang Nguyệt, Trưởng Công an xã Bình Giã cho biết, công an xã có nhận được đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Cẩm Loan về việc gia đình ông Quân có hành vi chiếm đoạt tài sản và xúc phạm nhân phẩm bà Loan. Công an xã đã mời các bên lên làm việc và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Châu Đức để điều tra theo yêu cầu của bà Loan. Hiện, Công an huyện Châu đang thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.

TAND huyện Châu Đức đang thu thập các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục giải quyết án theo quy định. Trong đó, có thủ tục giám định tâm thần 1 trong 6 anh chị em có nghĩa vụ liên quan, nên vụ việc chưa được đưa ra xét xử.

Tòa án đang thụ lý giải quyết đơn khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc tranh chấp tài sản thừa kế đã được bà Hồ Thị Cẩm Loan khởi kiện ra tòa với lí do tài sản này do cha bà để lại cho 6 anh em khi qua đời. Tuy nhiên, 3 người đã từ chối nhận di sản thừa kế, 3 người còn lại gồm: bà Loan, Nhung và ông Thế, đồng sở hữu tài sản thừa kế. Do đó, bà Loan yêu cầu tòa giải quyết, để bán tài sản, chia đều cho 3 chị em đã đứng tên đồng sở hữu thửa đất trên.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Cẩm Nhung lại cho biết, tài sản đất trên ba mẹ bà mất không để lại di chúc, ông bà có 6 người con. Sau khi ba mẹ mất, 3 em còn nhỏ là Hồ Quốc Dũng (SN 1990), Hồ Việt Thắng (SN 1992), Hồ Hồng Quân (SN 1995) nên bà Nhung, bà Loan, ông Thế đại diện cùng đứng tên trên tài sản thừa kế của ba mẹ. Sau khi các em trưởng thành sẽ chia đều cho 6 anh chị em và đã thực hiện trong biên bản họp gia đình ngày 2/9/2016.

Lãnh đạo TAND huyện Châu Đức cho biết, hiện tòa án đang thụ lý giải quyết đơn khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế của bà Hồ Thị Cẩm Loan. Tòa đã tiến hành mời các bên lên hòa giải. Các anh em của bà Loàn đều đề nghị tòa chia đều tài sản thừa kế cho 6 anh chị em. Riêng bà Loan, đề nghị chia 3 theo hiện trạng người đang đứng tên để giải quyết.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG