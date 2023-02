Đi làm sổ đỏ, phát hiện đất đã thuộc về người khác

Đất gia đình đang sử dụng ổn định từ năm 1987 đến nay, nhưng trong quá trình làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ), ông Nguyễn Tấn Hải (thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức) tá hỏa phát hiện đất của mình đã đứng tên người khác.

Khu vực đất đang trồng tràm của gia đình ông Hải đã được cấp sổ đỏ cho người khác.

Vì đâu nên nỗi?

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Tấn Hải bức xúc cho biết, năm 1987, gia đình ông có khai phá thửa đất khoảng 8.000m2 (thuộc thửa đất số 243, tờ bản đồ 15) tại tổ 2, thôn 3, xã Suối Rao (huyện Châu Đức).

Năm 1996, dự án 711 (dự án trồng rừng phòng hộ) được triển khai tại thôn 3, xã Suối Rao. Ông Hải đồng ý ký hợp đồng trồng rừng theo dự án 711 này, đăng ký theo diện tích đất mà gia đình ông khai phá nêu trên. Ông Hải chăm sóc rừng đến năm 1998 thì chuyển hợp đồng chăm sóc và bảo vệ rừng cho một người quen là ông Mai Thế Côi. Sau đó, ông Côi chăm sóc và bảo vệ diện tích đất trồng rừng của ông Hải.

Ngoài diện tích đất trên, ông Hải còn khai phá thêm vài ngàn mét vuông ngay khu vực bên cạnh và sử dụng ổn định cho tới nay.

Đến năm 2013, dự án trồng rừng phòng hộ 711 kết thúc. Sau đó, Nhà nước cho phép người dân đăng ký cấp sổ đỏ đối với thửa đất các hộ dân đã bảo vệ, chăm sóc rừng trước đó.

Năm 2020 ông Hải làm thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ đối với diện tích gia đình ông khai phá và sử dụng thì tá hỏa phát hiện ra người đứng tên thửa đất là ông Nguyễn Ngọc Vinh (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Theo tìm hiểu của ông Hải, sau khi nhận chăm sóc và bảo vệ rừng cho ông Hải, ông Mai Thế Côi chăm sóc và bảo vệ rừng được một thời gian. Sau đó, ông Côi bị ông Nguyễn Ngọc Vinh đòi nợ nên đã lấy thửa đất rừng khoảng 8.000m2 của ông Hải gán nợ. Năm 2013, ông Vinh làm thủ tục đăng ký sử dụng đất đối với 8.000m2 đất này.

Ông Hải cho rằng, một số giấy tờ đề nghị cấp sổ đỏ của ông Vinh không chính xác và có dấu hiệu giả mạo chữ ký như: giấy bán đất giữa ông Hải và ông Vinh; phiếu lấy ý kiến của dân cư, trong đó có chữ ký của ông Hoàng Ngọc Trọng (Tổ trưởng tổ 2, thôn 3). Gặp trực tiếp phóng viên, ông Trọng cho rằng ông không ký hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất của ông Vinh. Tuy nhiên, một ngày sau, chính ông Trọng lại phủ nhận việc này.

Ngoài nội dung nêu trên, ông Hải còn phản ánh hơn 4.300m2 đất (thuộc thửa 210, tờ bản đồ số 15) do ông khai phá từ năm 1988 không được công nhận mà bị chính quyền địa phương cho là đất khe suối do Nhà nước quản lý.

“Chúng tôi khai phá cực khổ, trồng tràm, bảo vệ rừng nhưng bỗng nhiên đất thuộc về người khác. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, xem xét trả lại sự công bằng cho gia đình chúng tôi”, ông Hải kiến nghị.

Ông Hải có thể kiện ra tòa

Làm việc với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về nội dung vụ việc cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Ngọc Vinh trên phần đất của gia đình ông Hải, ông Văn Công Quốc Lân, công chức địa chính xã Suối Rao cho biết, địa phương chỉ có trách nhiệm hướng dẫn hộ dân thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp sổ đỏ theo quy định.

Sao lục hồ sơ cấp sổ đỏ của ông Vinh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Châu Đức cho thấy, hồ sơ gồm: Hợp đồng khoán bảo vệ rừng số 97 ngày 21/12/1999, bản thanh lý hợp đồng khoán số 96, 97,98 ngày 26/07/2013, giấy tay sang nhượng đất và cây rừng tràm ngày 20/3/1998 giữa ông Nguyễn Ngọc Vinh và ông Nguyễn Tấn Hải. Do đó, ông Vinh được cơ quan chức năng giải quyết cấp sổ đỏ là đúng quy định.

“Nếu ông Hải cảm thấy chưa thỏa đáng có thể liên hệ TAND để được xem xét giải quyết. Còn về phần chữ ký ông Hải cho rằng không đúng, địa phương không đủ thẩm quyền để xác minh chữ ký. Nếu ông Hải cho rằng ông Vinh gian dối, ông Hải có quyền gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền giải quyết”, lãnh đạo UBND xã Suối Rao nhấn mạnh.

Còn về phần diện tích đất hơn 4.300m2 do ông Hải khai phá từ năm 1988 lại bị cho là đất khe suối do Nhà nước quản lý, ông Văn Công Quốc Lân cho biết, UBND xã kiểm tra, xác định phần diện tích đất khe suối để thoát nước vào mùa mưa là đất công do Nhà nước quản lý, hiện ông Nguyễn Tấn Hải đang trồng tràm và tre. Khu đất này thuộc thửa số 210, tờ bản đồ số 15, diện tích 4.328m2.

“Ngày 24/6/2021, UBND xã Suối Rao có mời ông Hải đến làm việc. Tại buổi làm việc này, UBND xã giải thích cho ông Hải biết thửa đất số 210 là đất khe suối do Nhà nước quản lý, đồng thời đề nghị ông khai thác tràm trong thời gian sớm nhất để trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, ông Hải không thực hiện. Được sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Suối Rao, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Phòng TN-MT huyện tiến hành đo đạc hiện trạng đất và yêu cầu ông Hải thu hoạch tràm và trả lại hiện trạng đất”, ông Lân, địa chính xã Suối Rao thông tin thêm.

Qua tìm hiểu thêm các hộ dân chung quanh, phóng viên được biết toàn bộ diện tích trên đều do ông Nguyễn Tấn Hải khai phá và sử dụng ổn định từ trước đến nay, phần diện tích mà UBND xã Suối Rao cho rằng là khu vực khe suối thuộc quản lý đất công hiện ông Hải đang trồng tràm và tre…

Bài, ảnh: TRÚC GIANG