Khẩn trương làm CCCD gắn chíp

Sổ hộ khẩu giấy đã hết hạn sử dụng từ ngày 1/1/2023. Việc quản lý thông tin cư trú của công dân được thay thế hoàn toàn bằng phương thức điện tử CCCD gắn chíp. Trường hợp công dân chưa làm nên khẩn trương làm ngay, bởi khi có CCCD gắn chíp cùng với đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ giúp người dân thuận lợi hơn trong các giao dịch.

Công an TP.Vũng Tàu lăn tay cho người dân tại điểm cấp CCCD gắn chíp số 6A (Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu).

8 giờ 30 phút ngày 3/1, có mặt tại điểm cấp CCCD gắn chíp của Công an TP.Vũng Tàu (số 6A, Lê Quý Đôn, phường 1), chúng tôi ghi nhận có rất nhiều người đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp. Ngoài sảnh, người dân nộp hồ sơ chờ được gọi tên. Khu vực bên trong, 4 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ: rà soát các thông tin, chụp ảnh, lăn tay...

Ông Nguyễn Văn Cơ (nhà ở phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, sở dĩ hôm nay ông mới đi làm CCCD gắn chíp là do làm ăn xa, công việc bận rộn. “Tôi nghĩ CMND 9 số còn hiệu lực nên chủ quan. Nay được nghỉ Tết Dương lịch, tôi xin nghỉ thêm vài ngày để đi làm CCCD gắn chíp cho thuận lợi làm các thủ tục sau này”, ông Cơ nói.

Trung tá Nguyễn Thị Hương, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, qua rà soát, trên địa bàn TP.Vũng Tàu còn 2.322 trường hợp công dân đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp nhưng chưa đi làm. Hiện nay, sổ hộ khẩu đã không còn hiệu lực nên mọi thông tin, giao dịch của công dân được tích hợp trong CCCD gắn chíp.

Trước ngày 1/1/2023, Công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an các phường, xã tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của CCCD gắn chíp. Đồng thời, triển khai các tổ cấp CCCD gắn chíp lưu động tại phường, xã cho người dân.

TRUNG TÁ TỪ DƯƠNG SINH, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI-CÔNG AN TỈNH CCCD gắn chíp và VneID rất thuận tiện trong các giao dịch Nếu người dân vẫn đang sử dụng giấy CMND cũ thì nên đổi ngay sang thẻ CCCD gắn chíp. Bởi lẽ, việc sử dụng CCCD gắn chíp để xuất trình thay sổ hộ khẩu là tiện lợi nhất. Khi làm thẻ CCCD gắn chíp, người dân có thể đăng ký cùng lúc tài khoản định danh điện tử cá nhân để sử dụng thay sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính với trường hợp không mang CCCD. Hơn nữa, tài khoản định danh điện tử (VNeID) còn có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng như: GPLX, thẻ BHYT, giấy chứng nhận tiêm chủng, cùng hàng loạt tính năng khác như: trình báo tội phạm, thanh toán điện tử...

“Những trường hợp có hộ khẩu đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp nhưng đi làm ăn xa, không về được địa phương làm CCCD gắn chíp, Công an TP.Vũng Tàu đã liên hệ với công an các địa phương tạo điều kiện để công dân làm CCCD gắn chíp tại nơi làm việc theo quy định”, Trung tá Nguyễn Thị Hương thông tin thêm.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Long Điền), thời gian qua, Công an huyện tập trung tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, truyền thanh để người dân biết. Phân công CBCS xuống từng thôn, xóm, hộ gia đình vận động người dân thực hiện. Năm 2022, Công an huyện Long Điền đã cấp 21.780 CCCD và 10.811 định danh điện tử cho công dân.

“Những ngày đầu, khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực, bộ phận cấp CCCD gắn chíp của Công an huyện Long Điền tiếp nhận từ 60-70 hồ sơ. Đa phần những hồ sơ này thiếu ngày, tháng, năm sinh của công dân. Do đó, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, phòng Tư pháp hoàn tất việc cấp giấy khai sinh để hoàn thiện hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho công dân theo quy định”, Trung tá Nguyễn Văn Thống nói.

Việt Nam nói chung, Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đang hướng tới Chính phủ điện tử, chính quyền số, quản lý số nên việc công dân chuyển sang sử dụng CCCD gắn chíp là bắt buộc. Song song đó là, tài khoản định danh điện tử tích hợp các thông tin như: đặc điểm nhận dạng, giấy phép lái xe, bảo hiểm… rất thuận tiện cho người dân khi có các giao dịch hằng ngày.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN