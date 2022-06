Chuyện phải đến đã đến, việc cần làm phải làm

Phương án tạm thời để bảo đảm an toàn cho du khách Trung tâm quản lý hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu đã có tờ trình gửi UBND TP. Vũng Tàu đề nghị phê duyệt phương án thực hiện nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ khách du lịch tại khu vực thu hồi đất của các DN tại Trục Thuỳ Vân (bãi sau). Theo tờ trình này, mỗi 50m bờ biển cần một nhân viên cứu hộ túc trực, dự kiến nhân lực phục vụ đảm bảo an toàn cho khách tắm biển trên khu vực đất thu hồi của các DN là 40 NVCH và 4 y sĩ… Trong thời gian UBND TP. Vũng Tàu thực hiện thu hồi các dự án du lịch, Trung tâm tạm thời điều động 6 nhân viên cứu hộ và 1 y sỹ ứng trực tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho du khách. UBND TP. Vũng Tàu đã đồng ý phương án này, đồng thời giao Trung tâm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và hỗ trợ khách du lịch tại khu vực.