Rao bán hàng loạt dự án "ma" ở Đất Đỏ

Thời gian gần đây, xuất hiện một số trang mạng xã hội giới thiệu, rao bán dự án đất nền trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn huyện không có những dự án như các trang mạng xã hội đã rao bán.

“Dự án ma” Khu nhà ở sinh thái Đất Đỏ tại xã Láng Dài rao bán trên mạng xã hội thực chất là thửa đất số 07, tờ bản đồ số 42 (đã tách thành 47 thửa đất) do hộ gia đình, cá nhân đứng tên, được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm và đất giao thông.

Liên tục xuất hiện tình trạng vẽ dự án “ma”

Theo lãnh đạo huyện Đất Đỏ, trên các trang mạng xuất hiện nhiều nguồn tin kêu gọi, rao bán, đăng ký, đặt cọc giữ chỗ tại dự án 38 Láng Dài và dự án Khu nhà ở sinh thái Đất Đỏ thuộc xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Khi nắm được thông tin này, các ngành chức năng của huyện đã tổ chức kiểm tra hồ sơ pháp lý và khẳng định, trên địa bàn xã Láng Dài không có dự án 38 Láng Dài và dự án Khu nhà ở sinh thái Đất Đỏ như một số trang mạng xã hội đang rao bán.

Theo đó, đối với dự án 38 Láng Dài được rao bán theo đường link https://bachkhoaland.com/ban-dat-nen-38-lang-dai-tai-xa-lang-dai-huyen-dat-do-tinh-ba-ria-vung-tau/, về hồ sơ pháp lý là thuộc thửa đất số 426, tờ bản đồ số 32 có diện tích 6.183m2, do hộ gia đình, cá nhân đứng tên, hiện nay khu đất được quy hoạch là đất ở và đất giao thông, không phải đất dự án. Còn đối với dự án Khu nhà ở sinh thái Đất Đỏ thuộc xã Láng Dài được rao bán theo đường link: https://thegioidatnen.com.vn/nha-vuon-sinh-thai-lang-dai-vung-tau/ và đường link: https://daihungthinh.com/du-an/nha-vuon-sinh-thai-dat-do/, về hồ sơ pháp lý, khu đất này thuộc thửa đất số 07, tờ bản đồ số 42 (đã tách thành 47 thửa đất) do hộ gia đình, cá nhân đứng tên. Khu đất này đã được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm và đất giao thông (sân bay chuyên dùng), không phải đất dự án.

Trước đó, đầu tháng 4 trên địa bàn xã Phước Long Thọ và Láng Dài cũng xuất hiện tình trạng rao bán 3 dự án “ma”: Khu dân cư Phước Long Thọ do tập đoàn Phát Lợi Group tự vẽ ra; Khu phố trọ triệu phú 2 do một cá nhân tự thiết kế; dự án Đại Dương Xanh do một cá nhân tự thiết kế, tất cả đều được đăng bán trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đất Đỏ cho biết, thực tế vị trí các khu đất tự vẽ dự án nêu trên không có đầu tư hạ tầng đồng bộ và tiện ích như thông tin quảng cáo trên mạng xã hội. Các thửa đất này đều là đất trồng cây lâu năm, đất ở, đất công viên. Cụ thể, pháp lý của khu đất mà các cá nhân “vẽ” thành Dự án Khu dân cư Phước Long Thọ (Lộc An City Gate - QL55) với tổng diện tích 35.102m2, toàn bộ là đất trồng cây lâu năm. Quy hoạch khu đất là đất ở, đất giao thông, đất công viên. Hiện trạng là đất trống và trồng tràm. Còn tại hồ sơ pháp lý của khu đất Dự án “Khu phố trọ triệu phú 2” có tổng diện tích 9.810m2, thuộc thửa 1248, 1249…), tờ bản đồ 48. Hiện trạng là đất trống, quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Còn tại dự án Đại dương xanh, khu đất này thuộc tờ bản đồ số 40, thửa 169, có diện tích 3ha là đất cá nhân, được quy hoạch là đất ở, hiện trạng đất trống.

Hiện trạng khu đất được rao bán là dự án 38 Láng Dài.

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Theo lãnh đạo huyện Đất Đỏ, tình trạng tự ý phân lô, vẽ dự án để rao bán trên mạng thời gian gần đây đã để lại những hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, huyện đã liên tục có văn bản gửi các xã, thị trấn yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai và thông tin tuyên truyền, cảnh báo cho người dân; không để xảy ra việc sử dụng đất sai mục đích; quảng cáo phân lô, bán nền không đúng quy định; tự ý san lấp, đầu tư, nâng cấp đường giao thông. Đồng thời yêu cầu Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp Công an huyện, Phòng TN-MT, UBND xã Láng Dài kiểm tra thông tin, có biện pháp xử lý hành vi quảng cáo dự án sai sự thật trên không gian mạng tại 2 dự án “ma” trên địa bàn xã Láng Dài.

“Huyện yêu cầu các xã, thị trấn khi phát hiện hành vi vi phạm phải tổ chức ngay lực lượng để ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định, trình tự thủ tục xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng cho cán bộ, công chức, người dân, phát huy vai trò của tổ dân cư, khu phố, ấp trong việc phát hiện sớm các hành vi vi phạm để kịp thời xử lý. Ngoài ra, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi có nhu cầu mua, bán nhà đất cần liên hệ với địa phương để nắm rõ tính pháp lý của khu đất tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo”, ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết.

Bài, ảnh: SONG BÌNH