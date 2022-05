Công an xã nào được cấp đăng ký và biển số xe máy?

Từ ngày 21/5 công an xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BCA.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh xem xét hồ sơ cấp biển số xe cho người đăng ký phương tiện.

Chung quanh nội dung Thông tư 15, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh.

* Phóng viên: Thưa Đại tá, công an cấp xã được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho những đối tượng nào?

- Đại tá Lê Văn Ninh: Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó cho phép người dân có thể làm đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại công an cấp xã từ ngày 21/5/2022. Trước đây, Thông tư 58/2020 thuộc thẩm quyền cấp huyện, đối với ô tô là công an cấp tỉnh.

Theo đó, công an cấp xã sẽ cấp đăng ký, biển số cho cá nhân, cơ quan, tổ chức... có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Đồng thời, tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

* Công an cấp xã cần phải đáp ứng điều kiện gì, thưa Đại tá?

- Để công an cấp xã được trao quyền như nêu ở trên, địa phương đó phải đáp ứng đủ điều kiện: Trong 3 năm liền kề gần nhất, mỗi năm có số lượng xe đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên.

Với sự phân cấp đăng ký cấp biển số cho công an cấp xã, thẩm quyền của Phòng CSGT và công an cấp huyện cũng có sự thay đổi so với trước đây. Theo đó, Phòng CSGT đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc cho tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện, quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở.

* Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu những xã, phường, thị trấn nào được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), thưa Đại tá?

- Các xã, phường, thị trấn được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe máy như sau: TP.Vũng Tàu có 17 phường, xã: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh và xã Long Sơn.

TX.Phú Mỹ có 9 phường, xã: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và các xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hoà, Tóc Tiên.

Huyện Châu Đức có 14 xã: Bàu Chinh, Bình Ba, Bình Trung, Cù Bị, Đá Bạc, Kim Long, Láng Lớn, Nghĩa Thành, Sơn Bình, Suối Nghệ, Xà Bang và Xuân Sơn.

Huyện Long Điền có 3 xã và 1 thị trấn: Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước và TT.Long Hải.

Huyện Đất Đỏ có 3 xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Hội.

Huyện Xuyên Mộc có 10 xã: Bàu Lâm, Bình Châu, Bưng Riềng, Hòa Bình, Hoà Hiệp, Hoà Hội, Phước Tân, Tân Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc.

* Xin cảm ơn Đại tá!

TRÍ NHÂN

