Xử lý tình trạng tiếng ồn karaoke trong khu nghỉ dưỡng?

Nhiều bạn đọc liên tiếp phản ánh về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke trong các khu nghỉ dưỡng ARIA Vũng Tàu, khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, TP.Vũng Tàu). Người dân đề nghị cần xử lý những trường hợp hát karaoke gây ồn bất kể ngày đêm, không nên giới hạn khung thời gian từ sau 22 giờ.

Khu Resort ARIA Vũng Tàu (phường 10, TP.Vũng Tàu) nơi người dân phản ánh tiếng ồn do hát karaoke.

Ô nhiễm tiếng ồn ở khu nghỉ dưỡng

Ông Lê Hoàng (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, gia đình ông có mua 1 căn hộ tại khu ARIA Vũng Tàu (phường 10, TP.Vũng Tàu) để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông không dám về căn hộ này nghỉ ngơi vì ám ảnh tiếng ồn từ việc hát karaoke tại khu resort bất kể ngày, đêm, có khi 13-14 giờ, 22-23 giờ, thậm chí có lúc 3-4 giờ sáng. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến, nhất là vào dịp cuối tuần hay ngày lễ, Tết. “Nhiều lần chúng tôi phản ánh lên BQL khu nghỉ dưỡng và chính quyền địa phương nhưng mọi thứ vẫn như cũ”, ông Lê Hoàng nói.

Cùng chung nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Lan Hương (phường 10, TP.Vũng Tàu) cho biết, bà cũng có căn hộ cho thuê tại khu ARIA Vũng Tàu, và cũng rất bức xúc về tình trạng hát karaoke trong khu nghỉ dưỡng. Theo chia sẻ của bà Hương, trước đây khu vực này có một số khách nước ngoài thuê lâu dài để ở vì thấy không gian tươi mát, yên tĩnh. Sau đó, do nhiều người đến thuê căn hộ ở đây để nghỉ cuối tuần, đưa loa thùng đến hát karaoke, gây tiếng ồn nên khách nước ngoài bỏ đi hết. “Theo tôi cần phải cấm triệt để việc hát karaoke trong khu nghỉ dưỡng, chứ không nhất thiết phải sau 22 giờ nữa. Hoặc người nào, gia đình nào cho thuê căn hộ muốn cho khách hát karaoke phải có phòng cách âm bảo đảm không gây ảnh hưởng gì cho người xung quanh”, bà Hương bày tỏ.

Không riêng gì khu ARIA Vũng Tàu mà tại khu biệt thự Thanh Bình và một số khu nghỉ dưỡng khác trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra tình trạng này.

Người dân đề nghị cần xử lý những trường hợp hát karaoke gây ồn bất kể ngày đêm, không nên giới hạn khung thời gian từ sau 22 giờ. Trong ảnh: Khu Resort ARIA Vũng Tàu.

Cần sớm có biện pháp xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Nhật Phong, Trưởng Ban Quản lý (BQL) khu ARIA Vũng Tàu cho biết, BQL cũng đã nhận được phản ánh của người dân, kể cả chủ căn hộ và du khách về hát karaoke trong khu nghỉ dưỡng. Do đó, ngoài thường xuyên đi kiểm tra, BQL còn trang bị một máy đo tiếng ồn riêng để nhắc nhở du khách nếu tiếng ồn vượt quá mức cho phép. Trường hợp khách không giảm âm thanh hoặc ngừng hát sẽ cho ngắt nguồn điện. Do đó, tình trạng hát karaoke gây ồn ở khu ARIA Vũng Tàu vẫn còn ở mức cho phép. Tuy nhiên, theo ông Phong, nghe tiếng hát karaoke trong khu nghỉ dưỡng hay khu dân cư là điều không ai mong muốn. “Trước tình trạng gây tiếng ồn trong khu nghỉ dưỡng, BQL khu ARIA Vũng Tàu đã liên hệ chính quyền, công an địa phương để nhắc nhở, xử lý”, ông Phong cho hay.

Trung tá Đinh Văn Toản, Trưởng Công an phường 10 (TP.Vũng Tàu) cho biết, hát karaoke tại 2 khu nghỉ dưỡng du lịch nêu trên chủ yếu diễn ra trong dịp Tết vừa qua và dịp cuối tuần. Lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra nhắc nhở. Tuy nhiên, việc xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn do chưa có quy định cấm người dân hát karaoke trong khu du lịch, nghỉ dưỡng. Theo quy định, việc xử lý tiếng ồn chỉ thực hiện được sau 22 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng. Ngoài ra, để biết tiếng ồn có vượt mức cho phép hay không phải có máy đo chuyên dụng, mà lực lượng công an hiện nay không được trang bị thiết bị này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn do hát karaoke trong khu nghỉ dưỡng ARIA Vũng Tàu và khu biệt thự Thanh Bình diễn ra một thời gian dài, các cấp chính quyền cũng nhiều lần chỉ đạo xử lý, nhưng đến nay vẫn không chuyển biến nhiều. Theo người dân, việc xử phạt tiếng ồn rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. “Đã gây ồn thì giờ nào, ngày nào cũng là gây ảnh hưởng đến người khác thì phải phạt chứ không thể đợi quá 22 giờ mới phạt. Không xử nghiêm thì không biết bao giờ mới dẹp được vấn nạn này”, một du khách TP.Hồ Chí Minh kiến nghị.

