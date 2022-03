Tạo điều kiện cho người dân khi thu hồi sổ hộ khẩu

Theo Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC06)-Công an tỉnh, Luật Cư trú năm 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin. Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật này là khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan công an sẽ thu hồi SHK và không cấp mới, cấp đổi, cấp lại SHK, sổ tạm trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong SHK, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú sẽ thu hồi SHK, sổ tạm trú đã cấp, đồng thời điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và không cấp mới, cấp lại SHK, sổ tạm trú. Chỉ những trường hợp có thay đổi, cập nhật thông tin mới phải thu hồi SHK đã cấp, chứ không phải thu hồi đồng loạt. Những SHK, sổ tạm trú đã cấp trước đây vẫn được sử dụng và có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Cơ quan công an chỉ thu SHK khi người dân đến làm các thủ tục về đăng ký cư trú và thấy các thông tin không chính xác, chứ không phải người dân tự nguyện mang sổ đến nộp. Sau khi thu hồi SHK, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng gì vì mọi thông tin cá nhân đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin trên Cơ sở dữ liệu này.