Tổng đài 1900 0368 tiếp nhận phản ảnh về CCCD

Ngày 6/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã chính thức khai trương Phòng Tổng đài hỗ trợ căn cước công dân (CCCD) và quản lý dân cư.

Tổng đài 1900 0368 tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân, hoạt động từ 7h30-đến 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Trước đây, để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trong công tác cấp CCCD, C06 đã nhanh chóng đưa các kênh mạng xã hội như fanpage Facebook, Zalo, Email từ trung ương đến địa phương ghi nhận các phản ánh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, số lượng phản ảnh của nhân dân rất lớn, nhất là về tình trạng trả thẻ CCCD bị chậm, trong khi số lượng cán bộ làm công tác này còn thiếu, không đáp ứng được nhu cầu dẫn đến quá tải.

Do đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã báo cáo, đề xuất và đã được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý thành lập Tổng đài qua số điện thoại chính thức là 1900 0368 để hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho công dân bên cạnh các kênh mạng xã hội từ Trung ương xuống địa phương (Zalo, Facebook, Email).

Với năng lực 20 máy tính cho tổng đài viên, 20 máy tính cho cán bộ nghiệp vụ thực hiện tra cứu, hệ thống hoạt động từ 7h30 đến 17h30 hằng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ đem lại một kênh tương tác chính thống, hiệu quả giữa người dân và lực lượng CAND.

Chỉ trong buổi sáng khai trương (6/1), Tổng đài đã nhận và giải quyết hơn 9.000 cuộc gọi của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề làm CCCD.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết trong năm 2021 vừa qua, Bộ Công an đã tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất cấp và quản lý CCCD và lễ công bố vận hành chính thức hoạt động của 2 hệ thống từ ngày 1/7/2021. Cho đến nay, các đơn vị chức năng đã thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD, trong đó đã thực hiện in và trả hơn 52 triệu thẻ cho công dân...

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, việc đưa hệ thống tổng đài Call Center ngày càng trở nên cần thiết và phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

XUÂN TÙNG