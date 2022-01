Thấy gì đằng sau một vụ kiện tranh chấp đất?

Vụ khiếu kiện giữa 2 anh em kéo dài 14 năm đã là chuyện đáng nói. Nhưng phía sau đó còn có những bất cập, lỗ hổng của cơ quan chức năng trong quá trình xét duyệt cấp GCNQSDĐ.

Khu đất đang xảy ra tranh chấp giữa ông Nguyễn Hữu Nhơn và ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn (trú tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), gửi thư đến Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh, vụ việc tranh đất đai giữa ông và người em trai kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm.

Theo trình bày của ông Nhơn, năm 1993, gia đình ông khai phá khu đất (thuộc thửa 26 và thửa 40 tờ bản đồ 38, tại tổ 9, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu). Đến năm 1998, thửa 26 được UBND huyện Xuyên Mộc cấp GCNQSDĐ với diện tích 4.882m2, còn thửa 40 chưa được cấp vì theo chính quyền địa phương đất thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Năm 1995, ông Nhơn cho gia đình em trai là Nguyễn Hữu Nghĩa ở nhờ trên khu đất trên để làm ăn sinh sống, vì thời điểm này, gia đình ông Nghĩa không nơi nương tựa.

Đến năm 2007, ông Nhơn làm đơn xin cấp GCNQSDĐ diện tích 1.812m2 cho thửa 40, tờ bản đồ 38 thì được cơ quan chức năng trả lời, đất nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu nên không thể cấp giấy.

Cũng trong năm 2007, ông Nhơn mới biết thửa 26, tờ bản đồ 38 được UBND huyện Xuyên Mộc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa và bà Vũ Thị Đượm chồng lên thửa đất đã cấp cho ông Nhơn năm 1998, nên làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Ngày 17/10/2007, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc ra văn bản thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nghĩa và bà Đượm. Ngày 7/10/2008, UBND xã Bình Châu gửi tờ trình lên UBND huyện đề nghị hủy bỏ GCNQSDĐ của ông Nghĩa, bà Đượm. Ngày 7/6/2010, UBND huyện Xuyên Mộc ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Nghĩa và bà Đượm.

Mặc dù đã có quyết định nêu trên, nhưng chính quyền xã Bình Châu không thu hồi được GCNQSDĐ của ông Nghĩa, bà Đượm với lý do GCNQSDĐ này đang cầm cố ngân hàng.

Đến năm 2011, UBND huyện Xuyên Mộc lại cấp tiếp cho ông Nghĩa, bà Đượm GCNQSDĐ thuộc thửa 40, tờ bản đồ số 38, diện tích 1.812m2. Trong khi đó, năm 2007, ông Nhơn làm đơn xin cấp GCNQSDĐ cho thửa đất này thì được cơ quan chức năng trả lời, đất nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Tháng 4/2018 và năm 2019, ông Nhơn làm đơn gửi TAND huyện Xuyên Mộc khởi kiện về việc tranh chấp đất đai với ông Nghĩa, bà Đượm. Sau đó, ngày 2/6/2020, vụ việc của ông Nhơn được chuyển lên TAND tỉnh thụ lý.

“Từ khi TAND tỉnh tiếp nhận vụ việc mới gọi tôi lên làm việc đúng 1 lần. Đã 14 năm nay, tôi “gõ cửa” đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị giải quyết vụ việc, nhưng không nhận được hồi âm. Tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình tôi và ông Nghĩa, bà Đượm để gia đình tôi được thực hiện các quyền trên đất hợp pháp”, ông Nhơn nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 7/6/2010, UBND huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bà Vũ Thị Đượm thuộc thửa 26, tờ bản đồ 38, có diện tích 4.920m2, tại tổ 9, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu. Lý do, thu hồi, hủy bỏ vì diện tích này đã được cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Hữu Nhơn ngày 27/6/1998. Đồng thời, giao Phòng TN-MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ và hồ sơ cấp GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nghĩa, bà Đượm theo quy định.

Tiếp đó, ngày 17/12/2019, UBND huyện Xuyên Mộc đã ra thông báo, thu hồi GCNQSDĐ số hiệu BĐ 683667 đã cấp ngày 24/10/2011, cho ông Nghĩa, bà Đượm đối với thửa đất 40, tờ bản đồ số 38, có diện tích 1.812m2, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu. Lý do thu hồi, kê khai không đúng nguồn gốc đất khi đăng ký cấp GCNQSDĐ. Bên cạnh đó, theo sổ mục kê xã Bình Châu lập năm 2005, diện tích 1.812m2, thửa đất 40, tờ bản đồ số 38 là đất hoang bằng, tên chủ sử dụng là UBND xã Bình Châu. Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2011, khi xét cấp giấy CNQSDĐ, chính quyền xã chưa xác minh, làm rõ nguồn gốc đất là do cá nhân hay xã Bình Châu quản lý, hiện trạng sử dụng đất. Do vậy, UBND xã Bình Châu đã đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc cấp GCNQSDĐ cho ông Nghĩa, bà Đượm là chưa phù hợp với hồ sơ địa chính đang quản lý.

Cũng theo UBND huyện Xuyên Mộc, việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Hữu Nhơn và ông Nguyễn Hữu Nghĩa được UBND huyện tổ chức hòa giải ngày 8/1/2019, nhưng không thành. Do đó, căn cứ Khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai 2013, quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, chính quyền địa phương đã hướng dẫn các bên làm đơn gửi TAND giải quyết.

Ngày 23/10/2018, TAND huyện Xuyên Mộc đã thụ lý vụ án dân sự số 96/2018/TLST-DS về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Hữu Nhơn, bà Lê Kim Hiếu và bị đơn là ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bà Vũ Thị Đượm. Sau thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu và làm việc với các bên liên quan, ngày 2/6/2020, TAND huyện Xuyên Mộc đã chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh để giải quyết. Tại quyết định chuyển hồ sơ vụ án ghi rõ, vụ án mang tính chất phức tạp và cần hủy các quyết định cá biệt của cơ quan có thẩm quyền nên thẩm quyền giải quyết thuộc TAND cấp tỉnh.

Hiện vụ việc đang được TAND tỉnh tiếp tục thụ lý và giải quyết theo quy định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN