Chậm được hưởng chính sách hỗ trợ mất việc do khai không đồng nhất

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Kim Triều (tổ 1, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) phản ánh, ông là lao động tự do, thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Về việc chậm trễ này là do ông Triều trong quá trình khai thông tin không đồng nhất, vì vậy UBND xã sớm tiến hành các bước xác minh lại và sẽ hỗ trợ nếu ông đủ điều kiện.

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi với ông Trần Kim Triều (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) về khiếu nại hỗ trợ lao động thất nghiệp do dịch COVID-19.

Theo trình bày của ông Triều, ông là lao động tự do nhiều năm tại địa phương. Trước khi dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp, ông nhận phun thuốc trừ sâu, đắp bờ, làm ruộng mướn, nhổ cỏ mì, cắt mảng cầu… cho người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Thu nhập mỗi ngày từ 230 đến 240 ngàn đồng đủ để trang trải cuộc sống. Khoảng tháng 7/2021, khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 19/7 đến 15/9/2021 ông mất việc, sau ngày 15/9 ông mới đi làm trở lại.

Cuộc sống gia đình ông tương đối khó khăn, do đó, khi có Nghị quyết 68 về hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ông rất mừng. Tháng 9/2021, ông làm tờ khai nộp lên UBND xã để xin được xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, chờ đến tháng 11/2021, khi những người làm tờ khai cùng đợt với ông đều đã nhận được tiền hỗ trợ, còn ông thì vẫn chưa nhận được thông báo. Ông đã lên UBND xã hỏi và nhận được trả lời rằng ông không nằm trong đối tượng được hỗ trợ từ Nghị quyết 68.

Ngày 15/11, ông Triều làm đơn khiếu nại gửi lên UBND huyện Đất Đỏ trình bày nội dung như trên với mong muốn sớm nhận được hỗ trợ. Đến ngày 21/12, chính quyền xã Phước Hội đến nhà ông, làm việc xác minh những lời khai của ông, tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được hỗ trợ thất nghiệp theo Nghị quyết 68.

Ông Triều cho biết: “Tôi làm thuê, làm mướn nhiều năm ở trong và ngoài địa phương để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi làm thuê thật chứ không khai báo gian dối để nhận tiền hỗ trợ, rất mong chính quyền các cấp xem xét hỗ trợ cho tôi”.

Về sự việc trên, ông Nguyễn Tấn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Đất Đỏ tại Công văn số 14607/UBND-VP ngày 23/11/2021 về trường hợp khiếu nại của ông Trần Kim Triều, UBND xã đã có báo cáo số 445/BC-UBND nêu rõ, ông Triều trước đây đã có đơn đề nghị hỗ trợ chính sách mất việc theo Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ nộp tại UBND xã Phước Hội.

Nội dung đơn yêu cầu hỗ trợ mất việc của ông Triều khai nghề nghiệp là “phun thuốc trừ sâu”. Đối với đơn của ông Triều, UBND xã đã đưa ra xét duyệt ngày 20/9/2021, tuy nhiên, qua thẩm định hồ sơ, khoảng thời gian mất việc do thực hiện giãn cách xã hội ông không làm công việc này nên hồ sơ không đủ điều kiện xét duyệt.

Đối với nội dung đơn khiếu nại ông Triều nộp lên UBND huyện Đất Đỏ khai nghề nghiệp làm thuê gồm các công việc cụ thể như: “phun thuốc trừ sâu, làm bờ, làm ruộng mướn, cắt mẵng cầu, làm cỏ mì”. Qua làm việc với ông Triều xác minh công việc, ông Triều cho biết có đi làm ngoài địa phương, cụ thể là ở thị trấn Đất Đỏ. Tuy nhiên, việc phun thuốc thuê và làm bờ ông không nhớ rõ thời gian đi làm cụ thể.

Xác minh với những người dân chung quanh nơi ông Triều ở, người dân cho biết, ông Triều nghề nghiệp làm ruộng. Khoảng từ 2, 3 năm về trước, ông Triều có làm thuê thêm công việc phun thuốc trừ sâu và đắp bờ ruộng ở ngoài địa phương. Còn các công việc như cắt mẵng cầu, làm cỏ mì thì người dân không hay biết, do ông khai đi làm ở xã Phước Hội.

Trên cơ sở thu thập thông tin từ người kiến nghị và xác minh từ người dân trên địa bàn xã Phước Hội nhận thấy, kiến nghị của ông Trần Kim Triều đối với nội dung đơn gửi UBND huyện Đất Đỏ ngày 17/11/2021 và nội dung đơn đề nghị hỗ trợ mất việc theo Nghị quyết 68 được UBND xã Phước Hội đưa ra xét duyệt ngày 20/9/2021 là không đồng nhất nội dung.

“UBND xã sẽ tiến hành mời ông Triều làm việc để xác định lại nghề nghiệp và thời gian ông làm thuê cụ thể để có hướng giải quyết. Trường hợp ông mất việc đúng sự thật, UBND xã sẽ hướng dẫn ông khai lại đơn yêu cầu để xét duyệt và đề xuất cấp trên hỗ trợ theo quy định”, ông Nguyễn Tấn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hội cho biết hướng xử lý.

Bài, ảnh: MAI NGỌC