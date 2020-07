"Xin thôi" đâu có dễ!

- Nghe chuyện 2 ông cán bộ có cỡ ngoài miền Trung làm đơn “cho em xin thôi nhiệm vụ” chưa? Có suy nghĩ gì không?

- Ối dào, kiểu xin thôi chức để gỡ sĩ diện, “hạ cánh an toàn” đó mà.

- Sao nói vậy? Người ta tự thấy không đủ sức khỏe, năng lực, đạo đức, xin thôi chức để người có tài đức hơn gánh vác trọng trách. Giàu tự trọng vậy còn đòi gì nữa?

- Với không ít người, chức vụ, quyền hạn thường gắn với lợi ích. Với họ, 2 từ “thôi chức” không bao giờ được nghĩ đến dù chỉ thoáng qua! Chỉ khi “hết cửa”, họ mới tính chuyện rút lui. Văn hóa từ chức không

phải vậy!

- Hóa ra, mấy ổng xin thôi chức vì không còn lựa chọn nào khác?

- Họ còn nghĩ làm như thế là sẽ có “vùng trời bình yên”, “hạ cánh an toàn”. Nghĩ vậy là lầm to! Dư luận đều biết mấy ổng xin thôi chức sau khi bị cấp trên thi hành kỷ luật do liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại địa phương chứ đâu phải chủ động xin thôi chức ngay từ đầu.

- Phải rồi. Trong cuộc sống nếu ai cũng như mấy ổng, cứ làm bậy rồi viết đơn “cho em xin thôi chức” để hạ cánh an toàn, hưởng lộc đến hết đời thì nhẹ nhàng cho họ quá.

- Hừm, làm bậy đã đời rồi được cho thôi chức thì mấy ổng mở tiệc mừng 3 ngày 3 đêm tại khách sạn 5 sao liền.

- Thì thực tế đã cho thấy rồi đó, có mấy cha làm bậy, phải ở lại để viết kiểm điểm, chờ nhận kỷ luật và mấy món khó nuốt khác. Từ chức để hạ cánh an toàn, đâu có dễ!

