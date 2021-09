Xuyên Mộc kiểm soát chặt địa bàn

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, dù đã trở về vùng xanh nhưng chính quyền huyện Xuyên Mộc vẫn đang nỗ lực kiểm soát chặt các khu phong tỏa và vùng xanh trên địa bàn nhằm tránh lây lan dịch.

Các khu phong tỏa tại huyện Xuyên Mộc được chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ.

Những ngày qua, tại khu phong tỏa ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, lực lượng công an, quân sự chốt trực, kiểm soát nghiêm ngặt với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Phương tiện không được phép ra vào, trừ lực lượng thực thi nhiệm vụ. Còn tại các chốt vùng xanh, người ra, vào được lực lượng công an xã và tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra chặt chẽ. Nhu yếu phẩm được tập kết tại chốt được khử khuẩn trước khi người dân đến nhận.

Ông Hoàng Chí Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết, trên địa bàn xã có 3 khu phong tỏa gồm: Tổ 4, ấp Xóm Rẫy, Tổ 1, ấp Thạnh Sơn 2A và ấp Hồ Tràm. Đến tối 6/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành các quyết định gỡ bỏ phong tỏa toàn bộ các khu vực phong tỏa này vì đã qua 14 ngày qua không xuất hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Ông Dân chia sẻ, trước khi các lệnh phong tỏa có hiệu lực, UBND xã tuyên truyền đến người dân, yêu cầu ai ở đâu ở đó; lập chốt kiểm soát, không cho người dân tự ý ra vào và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời, xã thành lập đội thanh niên tình nguyện, phụ nữ để “đi chợ thay” cho người dân. Chính quyền địa phương còn gửi tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng hộ dân kèm theo số điện thoại của lực lượng y tế, ANTT, an sinh xã hội để mọi người biết, liên hệ khi cần. Tổ trưởng các ấp có nhóm kết nối Zalo với người dân trong tổ để tiếp nhận thông tin, phản ánh.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tại những khu vực phong tỏa trên địa bàn, Công an huyện bố trí các chốt kiểm soát vùng đỏ và 8 tổ tuần tra phối hợp chặt chẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, không để lây nhiễm chéo trong khu phong tỏa, phấn đấu chuyển trạng thái từ “vùng đỏ sang cam, vùng cam sang vàng và vùng vàng sang xanh”. Đối với 251 chốt vùng xanh, huyện đã bố trí 1.087 người chốt chặn, tuần tra thường xuyên để kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội, giữ vững vùng xanh.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, để bảo đảm ANTT ở khu phong tỏa và kiểm soát các chốt phòng, chống dịch, huyện đã thành lập 2 tổ tuần tra của Công an huyện và 126 tổ của công an các xã, thị trấn (gồm lực lượng công an và quân sự) với 595 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ để phát hiện, xử lý người ra đường không cần thiết. Đồng thời, duy trì 60 CBCS làm nhiệm vụ tại 6 khu cách ly tập trung, 1 khu lưu trú, không để xảy ra tình trạng trốn cách ly, gây rối.

Đối với các địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, lực lượng công an và quân sự thành lập 9 chốt kiểm soát với 131 CBCS kiểm tra người và phương tiện qua lại trên các tuyến tỉnh lộ, đường mòn lối mở.

“Để kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn tiếp xúc giữa người với người, gia đình và gia đình tại những khu phong tỏa, bảo vệ vùng xanh để phấn đấu chuyển “vùng đỏ sang cam, vùng cam sang vàng và vùng vàng sang xanh”, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm phong tỏa, cách ly tập trung, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ”, bà Lê Thị Trang Đài nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN