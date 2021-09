TX.Phú Mỹ trao 592 túi an sinh cho người dân các khu phong tỏa

Ngày 3/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX.Phú Mỹ đã tổ chức 7 Đoàn công tác đến trao 592 túi an sinh cho các hộ khó khăn trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Mỗi túi an sinh trị giá 300 ngàn đồng gồm: nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, đường, nước muối, chai nước sát khuẩn, Vitamin C...

Ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ trao túi an sinh cho người dân trong khu phong tỏa tổ 22, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân.

TX.Phú Mỹ hiện có 10 khu phong tỏa thuộc địa bàn các xã, phường: Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Phú Mỹ, Sông Xoài, Hắc Dịch và Châu Pha. Các Đoàn công tác của TX.Phú Mỹ tiến hành trao hết 592 túi an sinh đến người dân trong 2 ngày 3 và 4/9.

Trong tình hình giãn cách xã hội triệt để, mỗi Đoàn công tác trao túi an sinh cho đại diện 5 hộ gia đình tại chốt phong tỏa. Số còn lại sẽ được chuyển đến từng hộ gia đình thông qua UBMTTQ Việt Nam các xã, phường.

Theo ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TX.Phú Mỹ, bên cạnh túi an sinh do UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ, TX.Phú Mỹ cũng đã tiếp nhận 607 tấn gạo của Chính phủ và nhiều nhu yếu phẩm, quà tặng thiết thực từ các DN, nhà hảo tâm trên địa bàn. Từ đầu tháng 5 đến nay, TX.Phú Mỹ đã trao tặng 42 ngàn phần quà (gồm tiền mặt, gạo, mì tôm, dầu ăn, đường, bột ngọt, rau xanh, nước tương, trứng, thịt, cá…) cho 42 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn do mất việc, người ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA