Tự quản để cùng an toàn

Để chủ động bảo vệ những khu vực không có dịch COVID-19, mô hình “vùng xanh” tự quản đã được các khu dân cư triển khai sinh động, góp phần giữ gìn sự bình yên cho người dân.

Cư dân Chung cư Seaview 2 rửa tay sát khuẩn khi ra, vào thang máy.

Quản chặt địa bàn

Chung cư Seaview 2, Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, TP. Vũng Tàu đã linh hoạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn cho cư dân. Trong đó, chung cư đã thành lập tổ tự quản, gồm lực lượng là thành viên tổ đảng, tổ dân cư, người dân tình nguyện tham gia, thay nhau túc trực, canh gác để kiểm soát người ra, vào. Ban Quản lý chung cư còn làm rào chắn, chăng giây xung quanh các lối vào và kiểm soát không cho shipper vào giao hàng tại khuôn viên. Từ khi TP. Vũng Tàu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các lực lượng làm việc tại chung cư Seaview 2 gồm đội bảo vệ, vệ sinh, bảo trì làm việc “3 tại chỗ” để bảo đảm an toàn và được một cư dân của chung cư (hiện đang sinh sống tại nước ngoài) hỗ trợ cho mượn căn hộ làm chỗ nghỉ ngơi.

Khu phố 5, phường 7, TP. Vũng Tàu nằm trên một phần đường Trương Công Định và Lê Hồng Phong, với 4 con hẻm. Thời gian qua, Ban điều hành khu phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ông Lê Khắc Sơn, Bí thư Chi bộ khu phố 5 cho biết, từ khi TP. Vũng Tàu xuất hiện ca nhiễm COVID-19, khu phố 5 đã lập 4 chốt bảo vệ vùng xanh tại 4 hẻm gồm: Hẻm 53, 69, Lê Hồng Phong và hẻm 427, 459 Trương Công Định. 70 người là cán bộ khu phố, tình nguyện viên thay phiên nhau trực 3 ca mỗi ngày tại các chốt.

Hơn 1 tuần nay, Ban điều hành khu phố 5 đã khóa chặt bằng rào chắn cứng tại 3 con hẻm, chỉ chừa lại hẻm 459 Trương Công Định để CBCCVC đi làm, shipper giao hàng cho người dân. Tại hẻm này, lực lượng dân quân, tình nguyện viên luôn túc trực để kiểm soát người ra, vào. Đến 22h, con hẻm lại được dựng barie, khóa chặt với yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ban điều hành khu phố 5 cũng yêu cầu người dân không bán tạp hóa, rau xanh trong khu dân cư, khuyến khích đặt hàng trực tuyến. Đồng thời, tổ đi chợ hộ do Chi hội Phụ nữ khu phố đảm trách tích cực hỗ trợ dân đi mua lương thực, thực phẩm. Mặt khác, khu phố cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Chi bộ khu phố, nhà hảo tâm và người dân đã ủng hộ 39 triệu đồng để tặng quà, động viên tinh thần lực lượng tham gia trực chốt. “May mắn là địa bàn giữ được vùng xanh từ đầu mùa dịch đến nay. Chúng tôi tiếp tục quản chặt địa bàn, phấn đấu giữ vững vùng xanh, vùng an toàn cho người dân”, ông Lê Khắc Sơn cho biết.

Trên các tuyến đường, ngõ hẻm nào của TP. Vũng Tàu chúng tôi cũng thấy nhiều chốt canh gác, rào chắn để thiết lập “vùng xanh”. Tất cả đều cùng mục đích không cho dịch COVID-19 xâm nhập, bảo vệ an toàn cho bà con trong khu dân cư. Hàng ngày, các chốt đều có người canh trực. Ông Bùi Văn Lan, Bí thư Chi bộ khu phố 3, phường 3 cho biết: “Hẻm 176 Trương Công Định là nơi giáp với khu vực chợ nên lực lượng trực chốt phải canh gác từ 3 rưỡi sáng mỗi ngày để ngăn người dân tụ tập đông người. Đối với người dân cố tình không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, khu phố phối hợp với lực lượng chức năng phường xử phạt nghiêm”.

Chăm lo đời sống người dân

Nhờ làm tốt công tác tự quản mà đến nay, trên địa bàn khu phố 3, phường 3 vẫn bình yên. Công tác an sinh xã hội cũng được khu phố 3 chú trọng. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (tính đến 31/8), Ban điều hành khu phố 3 đã vận động nhà hảo tâm tặng 1.569 phần quà cho người dân với tổng trị giá 257 triệu đồng. Các đảng viên đã ủng hộ lực lượng trực chốt tự quản của khu phố 31 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Mai, Tổ trưởng tổ dân cư 15, khu phố 3, Phường 10, đang sinh sống tại chung cư Seaview 2 cho biết, chung cư có gần 300 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân trong chung cư tự giác, tự ý thức việc chấp hành quy định phòng, chống dịch, “nhà cách ly với nhà”, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Mọi người nhắc nhở nhau giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, không tụ tập, rửa tay sát khuẩn trước khi ra, vào thang máy, hạn chế người lạ vào để giữ an toàn cho chung cư. Cư dân cũng thể hiện tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau bằng việc đóng góp gần 40 triệu đồng phục vụ công tác phòng dịch COVID-19; mở gian hàng 0 đồng phục vụ miễn phí nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì gói, nước mắm, bột nêm, dầu ăn, trứng, rau, củ, quả… cho người khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Chi phí do người dân, nhà hảo tâm đóng góp tính đến ngày 31/8 hơn 17,5 triệu đồng.

Song song đó, cộng đồng chung cư cũng ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già. Cụ thể, 20 người già sống trong chung cư được thành viên tổ dân cư và tình nguyện viên phát rau xanh, trứng tận nhà. Bà Đỗ Thị Quỳ, 74 tuổi, ở phòng 2007, chung cư Seaview 2 xúc động nói: “Món quà mang nặng tình làng nghĩa xóm, tôi rất cảm động trước tình cảm của mọi người và yên tâm ở yên trong nhà để phòng, chống dịch”.

Bài, ảnh: THI PHONG