Trao 3.863 túi an sinh đến các hộ dân trong các khu phong tỏa

Chiều 4/9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã trao 3.863 túi an sinh đến người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn thành phố.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu trao tặng “túi an sinh” cho hộ dân trong khu phong tỏa hẻm 144 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam.

Mỗi túi an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, mỳ, nhu yếu phẩm, khẩu trang, vỉ thuốc hạ sốt, tuýp Vitamin C sủi, nước sát khuẩn, dầu gió. Đây là chương trình thuộc túi an sinh do tỉnh phân bổ kinh phí từ Quỹ Cứu trợ của tỉnh nhằm hỗ trợ các hộ dân trong các khu phong tỏa.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tặng “túi an sinh” cho hộ dân trong khu phong tỏa, hẻm 907 Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu.

Từ khi dịch bùng phát đến nay, ngoài túi an sinh, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã vận động gần 22,7 tấn gạo, 1.477 thùng mỳ; 48,5 tấn rau củ quả; hơn 12 tấn thịt, cá, đậu hũ; gần 52 ngàn quả trứng và 7.126 phần quà (gồm: nước mắm, bột ngọt, dầu ăn...) để tặng người dân trong các khu phong tỏa. Ngoài ra, từ 15/8 đến 25/8, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đã vận động, tặng 3.000 “túi an sinh” (mỗi túi trị giá 350 ngàn đồng), gồm: khẩu trang, nước rửa tay, nước súc miệng, thuốc, dầu gió, tuýp C sủi, gạo, mì tôm, dầu ăn... cho các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH