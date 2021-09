Toàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 17/9 đến 18 giờ ngày 18/9, BR-VT ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới; trong đó 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại thị trấn Long Điền.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho cư dân Chung cư Vũng Tàu Center (93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) ngày 17/9.

Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 47 ca, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 3.776 người. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 3.900 ca.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai truy vết thần tốc, phát hiện kịp thời các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời theo đúng Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.

Các sở, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất tại các địa phương kiểm soát dịch tốt (vùng xanh); chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại cảng cá và ngư dân tại huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, chậm chất là ngày 1/10/2021.

BCĐ tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, dự báo để có phương án kịp thời tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành nguồn lây nhiễm COVID-19, nhất là trên địa bàn TP.Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và huyện Long Điền.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội; rà soát, phân bổ nguồn lực, bảo đảm đủ cho công tác phòng, chống dịch tại các “điểm nóng”, “vùng đỏ”, vùng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh.

Tin, ảnh: MINH THIÊN