Toàn tỉnh còn 36 khu phong tỏa

Toàn tỉnh hiện còn 36 khu phong tỏa. Các khu vực này phải tiếp tục áp dụng cách ly xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Khu phong tỏa hẻm 5 Thủ Khoa Huân, phường 1, TP.Vũng Tàu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không để phát sinh ca mắc mới trong khu phong tỏa để dỡ phong tỏa đúng hạn. ẢNH HUYỀN TRANG

Tại TX. Phú Mỹ hiện còn 2 khu phong tỏa: Khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân (phong tỏa 4 hộ với 17 người); khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (phong tỏa 48 hộ, 17 phòng trọ với 194 người). 2 khu phong tỏa này đã qua 3 lần xét nghiệm, tất cả người dân trong khu phong tỏa đều âm tính. Dự kiến ngày 26/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa khu phố Mỹ Tân, ngày 28/9 sẽ dỡ bỏ phong tỏa khu phố Vạn Hạnh.

Tại huyện Long Điền, hiện nay toàn huyện có 22 khu vực phong tỏa. Trong đó, tại TT. Long Hải, 16 khu vực tiếp tục thực hiện phong tỏa “ai ở đâu ở yên đó” với 2.494 người, gồm: một phần tổ dân cư số 3 KP Hải An (17 người); một phần tổ dân cư số 8 KP Hải Hà 2 (96 người); một phần tổ dân cư số 7 KP Hải Lộc (6 người); một phần tổ dân cư số 8, 10, 11, 12 KP Hải Hòa (448 người); toàn bộ tổ dân cư số 8, 9 KP Hải Phong 1 (350 người; toàn bộ tổ dân cư số 1, 4 KP Hải Phong 2 (325 người; toàn bộ tổ dân cư số 9, 10 KP Hải Vân (393 người) và toàn bộ tổ dân cư số 5, 8, 12 KP Hải Hà 1 (859 người).

Tại TT. Long Điền có 4 khu vực phong tỏa với 126 người, gồm: một phần tổ 10, 11 KP Long Phượng (106 người); một phần tổ 3, 4 KP Long Nguyên (20 người). Tại xã An Ngãi có 2 khu vực phong tỏa với 187 người, gồm: khu vực sau Trường TH Cao Văn Ngọc (Tổ 10B, ấp An Thạnh) với 38 người; Khu dân cư Gia Phát (Tổ 10B, ấp An Thạnh) với 149 người.

Đến ngày 23/9, TP.Vũng Tàu còn 12 khu phong tỏa với 503 hộ dân/1.642 người. Cụ thể: Khu phong toả 1: từ số 93/1 đến 93/98 Lê Lợi, 93 Lô 1 đến 93 Lô 21 Lê Lợi, 93 A7 đến 93 A15 Lê Lợi thuộc tổ 3 và 4, khu phố 1, phường Thắng Nhì với 73 hộ/238 người, dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 3/10.

Khu phong tỏa thứ 2 tại hẻm 105/57 Lê Lợi thuộc một phần tổ 6 và một phần tổ 7, khu phố 1, phường Thắng Nhì với 124 hộ dân/417 người dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 25/9.

Khu phong tỏa thứ 3 tại 95 Lê Lợi thuộc một phần tổ 4, khu phố 1 đối với 42 hộ dân/148 người, dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 26/9.

Khu phong tỏa thứ 4 tại đường 2-9 thuộc tổ 8, khu phố 4, phường Nguyễn An Ninh với 11 hộ dân/32 người (đã hết thời hạn phong tỏa từ 23/9).

Khu phong tỏa thứ 5 tại đường 2-9 thuộc tổ 13 khu phố 5 với 5 hộ/22 người, dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 25/9.

Khu phong tỏa thứ 6 tại đường 2-9 thuộc tổ 4, khu phố 4 với 18 hộ dân/59 người dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 25/9.

Khu phong tỏa thứ 7 tại đường 2-9 thuộc tổ 6, khu phố 4 với 17 hộ dân/48 người đều dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 25/9.

Khu phong tỏa thứ 8 tại hẻm 5 Thủ Khoa Huân, phường 1 từ số nhà 5/1 đến số nhà 5/36 với 39 hộ dân/165 người, dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 27/9.

Khu phong tỏa thứ 9 tại hẻm 935/7/27F đến 935/7K Bình Giã thuộc một phần tổ 7, phố 1 và một phần tổ 4, khu phố 4, phường 10 có 323 người, dự kiến dỡ phong tỏa ngày 25/9.

Khu phong tỏa thứ 10 tại hẻm 48/11 Lưu Chí Hiếu, thuộc tổ 4, khu phố 2, phường Thắng Nhất có 63 hộ dân/183 người, dự kiến dỡ phong tỏa vào ngày 27/9. Khu phong tỏa thứ 11 tại hẻm 65 Bắc Sơn, tổ 8B, khu phố 1, phường 11 có 11 hộ dân/46 người, dự kiến dỡ ngày 27/9.

Riêng khu phong tỏa thứ 12 (tạm thời) thuộc một phần hẻm 144B/22B Đô Lương, khu phố 3 có 10 hộ/32 người liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. Dự kiến khu phong tỏa tạm thời này sẽ đề xuất dỡ bỏ đưa TP.Vũng Tàu trở thành vùng xanh.

NHÓM PV THỜI SỰ