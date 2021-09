Nỗ lực bảo vệ vùng xanh, chuyển hóa vùng đỏ

Trong ngày 8/9, các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ tiếp tục không xuất hiện ca mắc COVID-19. Các địa phương tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 đang nỗ lực để xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan.

Một phần tổ 1, ấp 1, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ đã được dỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: MINH TÂM

Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức nhiều ngày không có ca mắc mới

Từ 12h ngày 7/9 đến 12h ngày 8/9, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới, tuy nhiên có 5 ca tái dương tính sau điều trị trên địa bàn các xã Tân Lâm, Bình Châu. Những người tái dương tính hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà. Trong ngày huyện tổ chức test nhanh COVID-19 cho 754 người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Đồng thời lấy 81 mẫu đơn, 111 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên địa bàn. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Ngày 8/9, lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó ra quyết định xử phạt 18 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền 27 triệu đồng. Huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện những biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là quản lý chặt người từ vùng dịch vào huyện, các đối tượng nguy cơ cao.

Ngày 8/9, huyện Châu Đức không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Trong ngày, huyện đã lấy 532 mẫu PCR với 7.080 người, trong đó có 27 mẫu PCR đơn, 505 mẫu PCR gộp. Kết quả test nhanh 505 trường hợp đều âm tính. Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức cho biết, địa phương đang phấn đấu tăng từ 13 lên 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn là vùng xanh.

Tính đến ngày 8/9, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành 4 mục tiêu đặt ra, trong đó đã kiểm soát nguồn lây nhiễm, không có ổ dịch mới trong cộng đồng; kiểm soát chặt người đi về từ vùng dịch; KP Hải Sơn và KP Lộc An, thị trấn Phước Hải đã được dỡ phong tỏa.

Nhằm bảo vệ thành quả chống dịch trong thời gian qua và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, huyện đã đề ra 3 nhiệm vụ chính sau ngày 8/9 là phòng chống dịch, phát triển kinh tế và an dân. Trong đó tập trung vào các nội dung bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh tại 8 xã, thị trấn; lập 4 chốt tại: Cầu Đất Đỏ, Quốc lộ 55 (thị trấn Đất Đỏ), khu vực cầu Khánh Vân, Tỉnh lộ 52 (xã Long Tân), khu vực Tỉnh lộ 44B (xã Phước Hội và xã Long Mỹ), khu vực Cầu Sông Ray (xã Lộc An) để kiểm soát chặt người đến và người về từ vùng dịch, các tài xế và phụ xe, thương lái, người giao nhận hàng hóa thiết yếu, không để phát sinh ca bệnh ngoài cộng đồng; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Huyện Côn Đảo tiếp tục duy trì các hoạt động phòng, chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Trong đó, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh khu vực Cảng Bến Đầm và Cỏ Ống để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào tại khu vực cảng; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện tàu thuyền đến Côn Đảo, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền nỗ lực chuyển hóa vùng đỏ

Tính từ 16h ngày 7/9 đến 16h ngày 8/9, TP. Bà Rịa ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung và 1 người lang thang.

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa, các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn những ngày qua chủ yếu có nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn. Trong đó có nhiều người đi khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa, người về từ các vùng dịch và các địa phương khác. Hiện toàn thành phố có 8/11 xã, phường thuộc vùng xanh, 2/11 xã, phường vùng vàng và phường Long Toàn thuộc vùng đỏ.

Ngày 8/9, TX. Phú Mỹ phát hiện 2 ca nhiễm mới trong khu cách ly tập trung (1 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm khu phố Phước Lập và 1 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm tổ 19, khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân). Lũy kế đến nay, TX. Phú Mỹ có 263 ca bệnh. Cùng ngày, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành quyết định dỡ bỏ phong tỏa một phần tổ 2, ấp 2, xã Tóc Tiên (15 hộ, 59 khẩu); một phần tổ 1, ấp 1, xã Tóc Tiên (12 hộ với 37 khẩu).

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12h ngày 7/9 đến 12h ngày 8/9, huyện Long Điền ghi nhận 18 ca F0 (4 ca trong các khu vực cách ly; 14 ca trong khu vực phong tỏa TT. Long Hải qua xét nghiệm sàng lọc). Huyện Long Điền đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (chu kỳ 4) cho toàn bộ người dân TT. Long Hải để đưa toàn bộ F0 đi điều trị.

NHÓM PV THỜI SỰ