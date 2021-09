Ngày đêm bám chốt, bám đường

Với quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn của người dân, từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”, lực lượng công an không kể nắng mưa, ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT, canh gác nơi tuyến đầu, tạo lá chắn vững chắc trước dịch bệnh.

Công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền ra hiệu dừng kiểm tra xe tải tại chốt kiểm soát y tế trên địa bàn xã. Ảnh: TRÍ NHÂN

Trong nhiều tháng qua, dù trời nắng nóng hay mưa tầm tã, người dân luôn bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an các cấp đến địa bàn dân cư bám chốt, bám đường, phối hợp cùng các lực lượng căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng công an đã phát huy vai trò chủ công, kiên cường bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn các khu cách ly, khu vực phong tỏa, bảo vệ vùng xanh, tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự và các quy định về giãn cách xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có mặt tại chốt kiểm soát y tế tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền chúng tôi ghi nhận người và các phương tiện ra vào được kiểm soát nghiêm ngặt bởi lực lượng công an xã. Những người điều khiển xe máy, ô tô ra vào chốt đều phải xuất trình giấy tờ hợp lệ. Xe tải chở hàng phải có mã QR Code luồng xanh đầy đủ nơi đi, nơi đến mới được qua chốt. Tuy thời gian di chuyển có chậm ít phút nhưng người dân ai cũng đồng tình với việc kiểm soát chặt chẽ.

Chị Nguyễn Thị Lê, ấp Phước Thới, xã Phước Tỉnh cho biết: “Do phải chở con đi khám bệnh nên tôi mới dám ra đường. Trước khi đi, tôi đã gọi điện báo tổ trưởng. Bây giờ dịch bệnh căng quá ra đường cũng ngại. Tôi thấy việc kiểm soát chặt người ra vào xã rất cần thiết”.

Thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, CBCS công an không chỉ phải làm việc với cường độ cao, trong điều kiện môi trường khắc nghiệt mà còn đối diện với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi CBCS vẫn giữ vững lập trường, kiên định, từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Lê Quốc Kế, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Long Điền cho biết, khi dịch bệnh tại TT. Long Hải diễn biến phức tạp, lực lượng công an, quân sự đã xông vào tâm dịch để làm nhiệm vụ bảo đảm giãn cách, ANTT, dân vận không để người dân hoang, lo lắng. Song song đó, lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm giãn cách như ra đường không có lý do chính đáng, tụ tập ăn nhậu, không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Ban Chỉ huy Công an TP. Vũng Tàu đã phân công lãnh đạo phụ trách các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương đi vào các khu phong tỏa để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt quy định, tránh lây lan chéo trong các khu phong tỏa và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý các hành vi ra đường không cần thiết, tụ tập, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.

“Gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng Công TP. Vũng Tàu đã trực 100% quân số. Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi sẽ động viên CBCS tham gia phòng chống dịch có hiệu quả nhất, quyết tâm đưa TP. Vũng Tàu trở lại cuộc sống bình thường”-Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy nói.

Trong thời gian tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tỉnh đã huy động 70% quân số của các đơn vị nghiệp vụ và hơn 90% quân số công an các địa phương tham gia tuyến đầu chống dịch. Từ ngày 17/8, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục thành lập 12 tổ công tác đặc biệt từ CBCS của các phòng nghiệp vụ đến các địa phương trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Việc tăng cường lực lượng đợt ra quân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chuyển màu các khu vực từ đỏ xuống da cam, xuống vàng và tiến tới “xanh hóa” địa bàn, đưa tỉnh sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

TRÍ NHÂN - NGUYỄN NGÂN