Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng (đợt 2) tại xã An Ngãi

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (đợt 2) cho hơn 2.200 hộ gia đình trên địa bàn xã An Ngãi nhằm chủ động phát hiện, đưa F0 đi cách ly và điều trị, cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân ấp An Lộc, xã An Ngãi (huyện Long Điền).

Từ 7 giờ 30, lực lượng y tế của huyện và xã An Ngãi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCT trên địa bàn 5 ấp: An Thạnh, An Lộc, An Hòa, An Phước và An Bình. Người được xét nghiệm là cá nhân đại diện cho hộ gia đình (người có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây, người có tiếp xúc với nhiều người trong xã hội…). Đối với khu vực phong tỏa tổ 10B ấp An Thạnh, lực lượng y tế lấy mẫy xét nghiệm RT-PCT cho toàn bộ 38 nhân khẩu của 11 hộ dân.

Trước đó, ngày 1/9, huyện Long Điền đã tổ chức lấy 2.583 mẫu gồm 172 ống gộp (ống gộp 15) cho toàn bộ các hộ gia đình trên địa bàn xã An Ngãi.

Từ ngày 3/9 đến ngày 6/9, xã An Ngãi phát hiện 6 ca F0 qua xét nghiệm sàng lọc. Toàn bộ các ca F0, F1 liên quan đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Tin, ảnh: TRẦN MINH