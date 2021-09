Hỗ trợ nhau cùng vượt qua đại dịch

Sáng 28/9, Ban CHQS huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và chùa Bửu Long (TT. Phước Hải) trao 100 phần quà (trị giá 300 ngàn đồng/phần), gồm: gạo, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, dầu ăn… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch trên địa bàn TT. Phước Hải. Kinh phí tặng quà do chùa Bửu Long tài trợ. (Nhân Đoàn)

Đại diện Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh và Xí nghiệp chế biến cao su Xà Bang tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 Sáng 28/9, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Xí nghiệp chế biến mủ cao su Xà Bang (thuộc Công ty CP cao su Bà Rịa) tặng 16 phần quà (trị giá 350 ngàn đồng/phần), gồm: gạo, dầu ăn, chả lụa, rau, củ, quả… cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của DN. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh và Xí nghiệp chế biến mủ cao su Xà Bang đóng góp. (Minh Nhân)

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố và Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu trao quà tới công an xã Long Sơn.

 Ngày 28/9, LĐLĐ TP. Vũng Tàu và Ban Dân vận Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức thăm, động viên, tặng 26 triệu đồng tiền mặt và bánh, kẹo, sữa,... cho 8 đơn vị gồm: Đội an ninh trật tự (Công an TP.Vũng Tàu); Công an các phường: 3, 2, 5, 9, Thắng Tam, Rạch Dừa và xã Long Sơn. Tổng kinh phí 36 triệu đồng do công đoàn cơ sở các trường tiểu học và các nhà hảo tâm đóng góp. (Nhung Hoa)

Đại diện LĐLĐ huyện Xuyên Mộc (phải) tiếp nhận túi an sinh từ đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.

 Cùng ngày, LĐLĐ huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận và trao 500 túi quà an sinh từ Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi túi quà bao gồm mì gói, sữa, cá hộp, gia vị, trị giá 400 ngàn đồng. Tổng kinh phí 200 triệu đồng do CNVCLĐ Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đóng góp.

Trước đó, ngày 27/9, LĐLĐ huyện Xuyên Mộc đã tiến hành hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0, F1 gặp khó khăn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 83 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí Công đoàn năm 2021. Đồng thời, trao 484 triệu đồng cho 484 người lao động nhằm hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động tại các DN đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” trên địa bàn huyện trong thời gian thực hiện “3 tại chỗ”. (Vinh Hoa)

 Nhằm giúp đỡ người lao động nghèo, ở trọ khó khăn do COVID-19, chương trình “Kết nối yêu thương” - Đài PT-TH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đã trao tổng số tiền hơn 26 triệu đồng và 500kg rau cho 210 hộ dân ở trọ tại khu phố Tân Ngọc (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Kinh phí do các nhà hảo tâm, hội nhóm từ thiện, DN hỗ trợ. (Linh Đan)

 Công ty CP cấp nước Phú Mỹ vừa trao hơn 3.000 khẩu trang N95 cho Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ. Tổng giá trị quà tặng là 50 triệu đồng do cán bộ công nhân viên, người lao động của công ty đóng góp. Trước đó, công ty này cũng đã trao 210 suất quà đến người lao động nghèo, những người bán vé số dạo trên địa bàn TX. Phú Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 852 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm... và 500 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí hơn 178 triệu đồng. (Quang Vũ)

Bà Nguyễn Thị Vân Anh (trái), Bí thư Đảng ủy phường 1 trao rau xanh cho đại diện các khu phố để phát đến người dân trên địa bàn.

 Trong 2 ngày 27 và 28/9, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (BWACO) đã tặng 2 tấn rau xanh (mỗi ngày 1 tấn) cho nhân dân phường 1, TP. Vũng Tàu. Tổng giá trị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Tấm lòng vàng do cán bộ, công nhân viên BWACO tự nguyện đóng góp. Ngay sau khi nhận được rau xanh, lãnh đạo phường 1 đã trao về 4 khu phố trên địa bàn để phân phát cho người dân, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người ở trọ, lao động tự do bị mất việc làm và người dân trong khu phong tỏa ở hẻm số 5 Thủ Khoa Huân. (Anh Thy)

Các thành viên CLB cắt tóc trẻ cắt tóc miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Vũng Tàu.

 Ngày 28/9, CLB cắt tóc trẻ (Thành Đoàn Vũng Tàu) đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho 120 y, bác sĩ tại Bệnh viện Vũng Tàu. Đây là lần thứ 5 CLB tổ chức cắt tóc miễn phí dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch kể từ ngày 14/7, với hơn 420 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ, lực lượng trực chốt... Thời gian tới, CLB tiếp tục thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho các lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Bà Rịa, các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. (Minh Thanh)

Đại diện Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) trao học bổng Nguyễn Thị Định cho HS có hoàn cảnh khó khăn.

 Ngày 28/9, Hội LHPN xã Sơn Bình tổ chức trao 13 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho HS khó khăn, có nghị lực vượt khó của Trường TH Kim Đồng (xã Sơn Bình). Mỗi suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Cùng ngày, Ban điều hành ấp Tân Bình (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ấp gồm: ông Phan Văn Thuyền ủng hộ 400kg gạo, tạp hóa Hương Ninh ủng hộ 400kg gạo, ông Lê Đức Hải 400kg gạo để trao 120 phần quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại ấp. Mỗi phần 10kg gạo trị giá 140 ngàn đồng. (Bích Ngọc)

Đại diện Hội LHPN xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) trao quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương.

 Ngày 28/9, Hội LHPN xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) tặng 22 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Kinh phí 7,7 triệu đồng, do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

 Ngày 28/9, Chi đoàn Điều tra - Đoàn cơ sở, Công an huyện Đất Đỏ đã trao 6 triệu đồng cho Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ để giúp đỡ HS trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị học trực tuyến. Số tiền trên do các đoàn viên trong chi đoàn đóng góp. (Trí Nhân)