Hỗ trợ cháu bé bị ung thư máu đi bệnh viện điều trị

Ngày 20/9, Thượng tá Nguyễn Văn Luận, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh đã trao số tiền 10,6 triệu đồng cho gia đình cháu Ngô Thị Mỹ Tiên (SN 2005, ngụ tại KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền) bị ung thư máu. Số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch COVID-19 tại KP.Hải Tân và KP.Hải Bình, TT.Long Hải đóng góp. Đồng thời, Thượng tá Luận đã liên hệ để đưa cháu Tiên vào Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị, theo dõi.

Đại diện Phòng Cảnh sát Cơ động trao tiền và hỗ trợ gia đình đưa cháu Tiên đi Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Ông Ngô Văn Trưởng, cha cháu Tiên cho biết, Tiên là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Cháu bị ung thư máu từ nhiều năm nay, phải đi điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, TP.Hồ Chí Minh, nên rất tốn kém. Ông Trưởng làm nghề đi biển còn vợ làm nghề bán vé số. Do dịch bệnh nên gia đình rất khó khăn, không đủ kinh phí để đưa cháu Tiên đi TP.Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị nên cần mọi người giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ cháu Tiên, xin liên hệ số điện thoại: 0708.073.136 (ông Ngô Văn Trưởng, cha cháu Tiên).

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN