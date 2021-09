Góp sức, hỗ trợ vượt qua khó khăn

Sáng 24/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương” dành cho 500 hộ gia đình gặp khó khăn, neo đơn, người khuyết tật… trên địa bàn xã Lộc An (huyện Đất Đỏ). Người dân xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) mua hàng tại “Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương”.

● Sáng 24/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương” dành cho 500 hộ gia đình gặp khó khăn, neo đơn, người khuyết tật… trên địa bàn xã Lộc An (huyện Đất Đỏ). Tại phiên chợ, người dân được chọn mua các mặt hàng như: gạo, mì gói, đường, nước tương, nước mắm, bột ngọt, rau củ… với giá 0 đồng. Tổng giá trị gian hàng 150 triệu đồng do các đơn vị vận động, đóng góp. (Nhung Hoa)

Đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) Chi nhánh BR-VT (phải) trao bảng tượng trưng 3.000 khẩu trang y tế N95 cho lãnh đạo TP.Vũng Tàu.

● UBND TP. Vũng Tàu tổ chức lễ tiếp nhận 3.000 khẩu trang y tế N95 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) Chi nhánh BR-VT để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. (An Nhiên)

Bà Lê Thị Thắm (trái), Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên và bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho các em HS khó khăn Trường TH Võ Nguyên Giáp (TP.Vũng Tàu).

● Nhà Văn hóa Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Mùa hè Xanh “Chung tay vì cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19 - Tiếp sức đến trường” và vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề: “Vầng trăng mơ ước” năm 2021.

Tại chương trình, 2 đơn vị đã tặng 150 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) gồm: 10 cuốn vở, bánh, kẹo, sữa, 2 tuýp Vitamin C sủi, bình đựng nước) và 50 suất học bổng (quà và 1 triệu đồng) cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường TH Hải Nam, Trường TH Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu. Kinh phí do Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC), Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh, Công ty TNHH TMDV-SX Huỳnh Quang, CLB Yoga NVHTN, Cửa hàng bánh ngọt Chon Chon và Trường THCS Nguyễn An Ninh tài trợ. (Minh Thanh)

Đại diện Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) trao quà hỗ trợ cho lãnh đạo phường 1 (TP. Vũng Tàu) để phát cho người dân khó khăn.

● Tại Trung tâm hành chính huyện Long Điền, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và ĐVTN đã tiến hành phân chia, vận chuyển 2.708 phần lương thực, thực phẩm đến thị trấn Long Hải để phát cho 709 hộ dân trong các điểm còn phong tỏa và 1.999 hộ dân nghèo, khó khăn trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng gồm 15kg gạo, 20 quả trứng và một túi nhu yếu phẩm. (Nguyễn Tuyền)

● Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) đã tặng người dân khu phong tỏa khu phố 1 và người dân khó khăn trên địa bàn phường 1 (TP. Vũng Tàu) 1 tấn gạo, 1 tấn rau, 2.000 quả trứng gà, 200 thùng mì, 200 chai dầu ăn, 200 chai nước mắm. Tổng giá trị quà tặng là hơn 60 triệu đồng do các mạnh thường quân ủng hộ. (Quang Vũ)

●CHQS TX. Phú Mỹ đã tặng 80 phần quà cho công nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại thôn Phước Hiệp và thôn Phước Tấn (xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ). Mỗi phần quà gồm: gạo, mì gói, dầu ăn… trị giá 250 ngàn đồng/phần. Kinh phí do cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và các nhà hảo tâm đóng góp. (Song Thư)

●Hội LHPN xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) vận động nhà hảo tâm trao tặng 180 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: gạo, trứng, nước tương. Kinh phí 36 triệu đồng do nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

●Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc đã tổ chức tặng 12 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho con hội viên nghèo hiếu học trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Hội cũng tặng Phòng GD-ĐT huyện 2 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm dụng cụ học tập cho các em HS tại địa phương. (Kim Hồng)

Đại diện Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc trao quà cho con hội viên nghèo hiếu học.

● UBND xã Bình Ba (huyện Châu Đức) phối hợp với nhà tài trợ và Ban Giám hiệu các trường tổ chức tặng điện thoại thông minh để học online cho 6 em HS Trường THCS Trần Hưng Đạo và 7 em HS Trường TH Bình Ba có hoàn cảnh khó khăn. Chi nhánh Viettel huyện Châu Đức cũng tặng 13 sim di động 4G cho các em HS. Tổng kinh phí 26 triệu đồng, trong đó ông Lê Phước Hùng (ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba) đóng góp 20 triệu đồng và các nhà hảo tâm khác đóng góp 6 triệu đồng. (Trần Minh)