Giảm số ca COVID-19 tử vong là ưu tiên hàng đầu

Đó là một trong những nội dung chính trong Công văn số 12706/UBND-VP của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 các cấp cần phải thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng các cấp, tập thể, cá nhân có các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chú trọng xét nghiệm và tiêm vắc xin kịp thời, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP; phối hợp với UBMTTQ tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương; phát động và triển khai hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng việc triển khai mua sắm để phục vụ lợi ích nhóm, vụ lợi cá nhân, nhất là mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin. Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn, các KCN, cụm công nghiệp, DN sản xuất, kinh doanh. Các sở, ban, ngành, địa phương khi tham mưu ban hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định chung và diễn biến dịch bệnh.

THI PHONG